Didier Deschamps rompe récord histórico y se convierte en el técnico con más partidos en Copas del Mundo

Los títulos suelen definir una carrera, pero la permanencia termina construyendo el legado. Didier Deschamps ya sabía lo que era levantar la Copa del Mundo como capitán y como entrenador. Ahora, además, escribirá una página inédita en la historia del torneo.

La victoria de Francia por 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 aseguró la presencia de Les Bleus en las semifinales y, con ello, convirtió a Deschamps en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la Copa del Mundo.

El francés igualará primero los 25 encuentros del alemán Helmut Schön, una marca que permaneció intacta durante casi cinco décadas. Sin embargo, al disputar las semifinales y posteriormente la final o el encuentro por el tercer lugar, llegará al menos a 26 partidos, estableciendo un nuevo récord absoluto.

El legado de Schön

Schön construyó su registro entre los Mundiales de Inglaterra 1966, México 1970, Alemania 1974 y Argentina 1978. Bajo su dirección, Alemania Occidental conquistó el título como anfitrión en 1974, una hazaña que parecía difícil de alcanzar en términos de longevidad.

Deschamps, en cambio, ha convertido la regularidad en una de sus principales virtudes.

Un gran recorrido mundialista

Nombrado seleccionador de Francia en 2012, ha llevado a los franceses a cuatro Copas del Mundo consecutivas: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Su recorrido comenzó con una eliminación en cuartos de final frente a Alemania en Brasil. Cuatro años después conquistó el segundo campeonato mundial para Francia en Rusia y en Qatar volvió a instalar al equipo en la final, donde perdió en penales frente a Argentina tras uno de los partidos más memorables en la historia del torneo.

En esta edición, Francia volvió a colocarse entre los cuatro mejores del mundo y mantiene viva la posibilidad de disputar una segunda final consecutiva.

El técnico de la selección francesa salió al paso de los cuestionamientos que recaen sobre el jugador del Real Madrid Didier Deschamps Marcio Machado

Las cifras reflejan la consistencia del proyecto. En 24 partidos dirigidos en Copas del Mundo, Deschamps acumula 19 victorias, tres empates y apenas dos derrotas, el mejor porcentaje de triunfos entre los entrenadores que han dirigido al menos una veintena de encuentros en el torneo.

Su historia también tiene un componente exclusivo. Como futbolista fue el capitán de la selección francesa que conquistó el Mundial de 1998 y, dos décadas después, levantó nuevamente el trofeo desde el banquillo en Rusia 2018.

Sólo tres hombres han logrado ser campeones del mundo como jugadores y posteriormente como entrenadores. Mário Zagallo, Franz Beckenbauer y Didier Deschamps forman parte de ese exclusivo club.

Durante la fase de grupos de este Mundial, el seleccionador francés incluso tuvo que ausentarse de manera temporal para asistir al funeral de su madre, por lo que no estuvo en el banquillo durante la victoria ante Noruega. Aun así, regresó para conducir nuevamente a un equipo que sigue avanzando con paso firme.

El próximo partido no sólo pondrá en juego un boleto a la final. También confirmará oficialmente que ningún entrenador ha dirigido más encuentros en la historia de los Mundiales que Didier Deschamps.