Isaac del Toro llegó con el pelotón en el cierre de la Etapa 11 del Tour de Francia y finalizó en el sitio 49, que le permite seguir en el top 10 de La Grande Boucle, en un recorrido que inició en Vichy y terminó en Never.

La etapa 11 fue ideal para los velocistas, donde se protagonizó una fuga a inicios de la salida en Vichy y que terminó a 5.5 kilómetros de la meta.

Isaac del Toro se mantiene en el Top 10 del Tour de Francia 2026 Mexsport

En la Clasificación de los Jóvenes, Isaac del Toro se mantiene en tercer lugar, mientras que el español Juan Ayuso seguirá un día más con el maillot blanco. La distancia entre ambos corredores es de 46 segundos.

Tras la etapa 11, no hubo cambios en la Clasificación general del Tour de Francia 2026. Tadej Pogacar sigue con el ‘maillot’ amarillo y como líder de Montaña.

“Ha sido una etapa muy rápida. No ha sido fácil, ¡pero al menos ha sido corta! Nuestra prioridad hoy era evitar problemas, y sin embargo hubo un momento en el que me topé con un bidón con la rueda delantera y casi me caigo. Me asusté muchísimo. ¡Ya me veía en el suelo! Por suerte, conseguí enderezar el manillar para mantenerme en pie… así que, al final, todo bien. Días tranquilos como éste son agradables”, indicó Pogacar.

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA 2026 (ETAPA 11):

1) Tadej Pogacar – 39:25:08”.

2) Jonas Vingegaard – a +3:36”.

3) Remco Evenepoel – a +4:06”.

4) Juan Ayuso – a +4:22”.

5) Paul Seixas – a +4:35”.

6) Florian Lipowitz – a +4:44”.

7) Isaac del Toro – a +5:08”.

8) Mattias Skjelmose – a +5:45”.

9) Lenny Martínez – a +6:34”.

10) Tom Pidcock – a +11:49”.

Soren Waerenskjold celebró su triunfo de la Etapa 11 del Tour de Francia 2026 Reuters

ASÍ QUEDÓ ISAAC DEL TORO EN LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2026: