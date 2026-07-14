Así descendió Isaac del Toro en la Clasificación del Tour de Francia (Etapa 10)

No fue un buen martes para Isaac del Toro. El mexicano finalizó en la octava posición en la Etapa 10, perdió 1:31 de tiempo que le significó ceder el ‘maillot’ blanco a manos del español Juan Ayuso y, de paso, pasó del tercero al octavo lugar en la Clasificación general del Tour de Francia 2026.

En la Clasificación de los Jóvenes, Juan Ayuso tomó el mando, seguido de Paul Seixas e Isaac del Toro. Ahora, el mexicano está a 46 segundos del español.

Isaac del Toro cedió el 'maillot' blanco del Tour de Francia 2026 Reuters

En la Clasificación general, el originario de Ensenada, Baja California, descendió cuatro puestos, por lo que ahora es octavo.

Por su parte, Tadej Pogacar ganó la Etapa 10, consiguió su cuarta victoria del año, sigue como ‘maillot’ amarillo y líder de la Clasificación de Montaña.

Isaac del Toro consiguió su cuarta victoria de 2026, al ganar la Etapa 10 del Tour de Francia 2026 Reuters

ASÍ VA EL TOP 10 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 TRAS 10 ETAPAS:

1) Tadej Pogacar = 36:15:02”.

2) Jonas Vingegaard a +3:36”.

3) Remco Evenepoel a +4:06”.

4) Juan Ayuso a +4:22”.

5) Paul Seixas a +4:35”.

6) Florian Lipowitz a +4:44”.

7) Isaac del Toro a +5:08”.

8) Mattias Skjelmose a +5:45”.

9) Lenny Martínez a +6:34”.

10) Tom Pidcock a +11:49”.

ASÍ QUEDÓ ISAAC DEL TORO EN LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Etapa 1: Sexto lugar.

- Etapa 2: Primer lugar.

- Etapa 3: noveno lugar.

- Etapa 4: Lugar 34.

- Etapa 5: Lugar 32.

- Etapa 6: Tercer lugar.

- Etapa 7: Lugar 57.

- Etapa 8: Lugar 46.

- Etapa 9: Lugar 13.