Argentina revive el legado de Maradona antes de enfrentar a Inglaterra en semifinales del Mundial 

Lionel Scaloni intentó bajar la temperatura de la historia. De su historia. “Es solo un partido de futbol”, dijo en la víspera de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Sin embargo, hay encuentros que nunca consiguen desprenderse de la memoria.

Para los argentinos, enfrentar a los ingleses en una Copa del Mundo inevitablemente remite a México 1986, cuando Diego Armando Maradona escribió una de las páginas más inmortales del futbol con la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

A cuatro décadas de aquella tarde en el Estadio Azteca, el recuerdo de Maradona volvió a instalarse en la concentración albiceleste. Alexis Mac Allister reconoció que la figura del ‘10’ ha servido como inspiración durante la semana de preparación, consciente del peso simbólico que carga este enfrentamiento.

“Nos inspiramos en Diego esta semana. Eso sí, solo Messi puede hacer lo que hizo Diego dentro de la cancha”, afirmó el mediocampista, quien dejó claro que el legado del campeón del mundo en 1986 sigue presente en cada generación de futbolistas argentinos.

La otra fuente de motivación llega desde las tribunas. Rodrigo De Paul aseguró que el plantel siente de manera especial el respaldo de la afición en un partido que, por su historia y rivalidad, trasciende los 90 minutos.

“Somos muy receptivos a la energía que nos manda la gente. Es un partido único y estamos muy motivados”, señaló el volante, uno de los hombres de confianza de Scaloni desde la conquista de Qatar 2022.

De Paul también admitió que este tipo de escenarios son los que más disfruta. “Este tipo de partidos me encantan, me motivan. Tienen un contenido especial que me despierta muchas cosas. Lo vivo con mucha alegría, con mucha emoción y con mucha ansiedad. Tengo muchas ganas de que llegue el día de mañana”, expresó.

Scaloni insiste en que solo se juega el pase a la final. Pero cuando Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en un Mundial, la historia siempre termina entrando a la cancha antes que los futbolistas.