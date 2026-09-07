"Sin poder dormir y con mucho dolor", Lucas Ocampos tras perder Final de Leagues Cup

Monterrey perdió 2-0 ante Toluca y cayó en la Final de la Leagues Cup 2026, sufriendo un nuevo traspié en torneos reconocidos como oficiales y desatando el dolor de Lucas Ocampos, quien horas después del compromiso aseguró que se mantiene sin dormir y con un dolor latente.

Horas después de ser derrotado por Toluca en la Leagues Cup, Lucas Ocampos envió un mensaje a través de sus redes sociales, mismo en el que expresó su dolor tras no haberse podido quedar con el trofeo y llevarlo de regreso a Nuevo León:

Unas horas después, sin poder dormir y todavía con mucho dolor, lo único en lo que puedo pensar es en lo orgulloso que estoy de este equipo”.

Finalmente, el delantero aseguró que tanto él como el equipo de la Sultana del Norte se mantiene unido y con la encomienda de llegar a las últimas instancias del Apertura 2026, por lo que se mantendrán en el camino que los llevó hasta la Final del torneo binacional.

“De las caídas también se aprende y se sale más fuerte. Tanto yo como este equipo seguiremos trabajando y luchando para conseguir eso que tanto se nos resiste”.

Monterrey busca ‘vengarse’ ante Tigres en el Clásico Regio

Con el amargo sabor de boca que les dejó quedarse sin el título de la Leagues Cup 2026, Rayados tendrá que darle vuelta a la página y poner la mirada en la Jornada 8 del Apertura 2026 este mismo fin de semana, mismo en el que recibirán a Tigres en la cancha del Gigante de Acero.

Con un partido menos, Monterrey se encuentra fuera de los puestos de Liguilla tras la Jornada 7 del Apertura 2026, por lo que le será vital el triunfo a los de Matías Almeyda, quienes se medirán a una escuadra de Víctor Manuel Vucetich que son 15° de la tabla de posiciones, solamente superando a FC Juárez, Santos y Atlético San Luis.

El Clásico Regio del Apertura 2026 cambiará de horario, se jugará el sábado 12 de septiembre. Mexsport

BFG