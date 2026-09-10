“La Liga de Expansión se va a morir”: Sergio Verdirame pide el regreso del ascenso y descenso

El 24 de marzo de 1996 se vivió el Clásico Regio 51, un partido que quedó marcado en la historia por consumar el descenso de Tigres de la UANL a la Segunda División ante su acérrimo rival, el Club de Futbol Monterrey.

Omar Arellano había adelantado a Tigres, pero Sergio “Pibe” Verdirame y Luis Miguel Salvador marcaron los goles de la remontada de Rayados y consumaron el descenso felino.

Aquel equipo universitario era dirigido por Víctor Manuel Vucetich, quien tres décadas después volvió a ocupar el cargo de director técnico de Tigres.

Hoy día, el contexto del futbol mexicano es otro. La Liga de Expansión no cuenta con ascenso deportivo a la Liga MX, mientras que tampoco existe la posibilidad de descenso para los clubes de la máxima categoría.

Víctor Manuel Vucetich en su primera etapa con Tigres. MEXSPORT

“La Liga de Expansión se va a morir si sigue así”: Verdirame

En la semana previa a un nuevo Clásico Regio, Excélsior platicó con Sergio Verdirame, quien se mostró a favor de recuperar el sistema de ascenso y descenso.

El exfutbolista consideró que la posibilidad de competir por un lugar en Primera División representa un incentivo tanto para los aficionados como para las instituciones y los jugadores.

Hay que dar ascenso y descenso. Es una motivación para el aficionado, pero sobre todo una motivación para las instituciones de ascenso y para los jugadores. La Liga de Expansión se va a morir si sigue así”, afirmó.

El argentino también cuestionó el interés que genera actualmente la Liga de Expansión. Reconoció que existe una inversión importante dentro del futbol mexicano, pero sostuvo que eliminar la posibilidad de subir o bajar de categoría tuvo un impacto directo en los equipos que compiten en los niveles inferiores.

Entiendo que se invierte mucho dinero en el futbol y respeto a la gente que se anima a invertir, pero el quitar el ascenso y descenso mató a los de abajo, los mató. Yo hoy no te veo un partido de ascenso y lo digo abiertamente, porque no hay ascenso”, señaló.

Sergio Verdirame dirige a Aniquiladores FC, vigente campeón de la Kings League México. X: @kingsleague_mex

La “talacha” y la Kings League atraen a jugadores de Expansión

En México, la “talacha” se refiere a partidos y torneos de futbol amateur en los que participan jugadores que tuvieron formación profesional o que cuentan con un nivel superior al habitual. Estos futbolistas reciben pagos de los equipos que los contratan con el objetivo de ayudarlos a competir por títulos en torneos locales.

En el caso de los futbolistas de la Liga de Expansión, Verdirame considera que las condiciones económicas que encuentran en la talacha y en la Kings League pueden resultar más atractivas.

He hablado con jugadores de la Liga Expansión y muchas veces prefieren talachar o jugar la King League, estar en expansión por muchos motivos.

El exfutbolista relató que incluso ha conversado con dos jugadores que recibieron ofertas para jugar en la Liga de Expansión, pero decidieron no aceptarlas porque no encontraron condiciones suficientemente atractivas desde el aspecto económico ni deportivo.

Me ha tocado, me reservo por respeto a los nombres, pero con dos jugadores que me lo confesaron que tenían ofertas sobre la mesa, pero no son ofertas tentadoras, más cuando sabes que no juegas para ascender”, declaró.

Verdirame concluyó que espera el regreso del ascenso y descenso por el impacto que tendría en las personas que forman parte de las categorías inferiores del futbol mexicano.