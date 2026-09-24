Deportivo La Coruña visita México y presume legado de Andrés Guardado

Para el Deportivo La Coruña es imposible no evocar el legado de Andrés Guardado. En su visita a Ciudad de México, la entidad española reiteró la importancia del exfutbolista mexicano, hoy auxiliar técnico de Rafael Márquez en la Selección Nacional de México.

El encuentro de directivos del Depor se celebró en la Cámara Española de Comercio en México, Michelle Clemente, vicepresidenta del equipo, se refirió a Guardado.

"Relaciones con Latinoamérica, México es especial, un nombre nos une: Andrés Guardado. Para los deportivistas sigue siendo uno de los nuestros, historia como la suya explica hoy por qué estamos aquí. No venimos a hablar de un club español, venimos a construir nuevas relaciones y a invitar a México en lo que viene", destacó Michelle Clemente.

Comitiva del Deportivo La Coruña con dirigentes de la Cámara Española de Comercio en México. Christian Mendoza/ Excélsior

Por su parte, el equipo de mercadotecnia del Deportivo La Coruña compartió datos que reflejan el interés de los aficionados fuera de España.

Bajo la motivación "Un legado que nos muestra de lo que somos capaces", los especialistas mencionaron que desde la fundación del club en diciembre de 1906 han conquistado una Copa de España (1912), dos Copas del Rey (1995 - 2002), un título de LaLiga (2000) -que lo convierte en uno de los únicos nueve campeones de Primera División española- y tres Supercopas (1995, 2000 y 2002).

El Depor también destaca por ser el sexto club español con más partidos en la UEFA Champions League y el sexto equipo español con más partidos en la UEFA Champions League.

Sobre la popularidad del equipo, la VP del Deportivo La Coruña consideró que "Galicia siempre ha admirado el Atlántico. Hemos vivido unas noches inolvidables en Europa, cuando el equipo estaba en la Tercera, alcanzamos un récord de abonados. El deportivo ha vivido una profunda transformación, hemos profesionalizado la gestión, fortaleció la estructura deportiva y recuperó algo imprescindible que es la estabilidad económica".

En la visita a la CDMX, Michelle Clemete resaltó su interés por el futbol profesional femenil.

"Estamos construyendo un Deportivo que quiere volver a combatir al máximo nivel y hacerlo de manera responsable y sostenible. Somos un club que apuesta de verdad por su cantera, que considera el futbol femenino una parte esencial de su proyecto, que usa la innovación y la tecnología para desarrollar talento que está construyendo un nuevo deporte, con los más altos estándares internacionales y que entiende su responsabilidad con la sociedad".

Impacto en el mundo: Deportivo La Coruña

El Deportivo La Coruña exhibió en nuestro país un alcance de más de 2.5 millones de seguidores. Datos de los últimos tres meses también arrojan que en el plano digital, el club generó 112,96 millones de impresiones, 4,67 millones de interacciones y 293.000 seguidores.

En audiencia de televisión, centralizada por LaLiga, el Depor cuenta con 110 millones de espectadores a nivel mundial, con emisión en 155 países, al tiempo que es el cuarto equipo con más audiencia en la temporada 2026-2027.

Del otro lado del charco para los ibéricos, el Deportivo La Coruña genera en Estados Unidos y México 4.1 millones de vistas y 5.2 millones como impacto en México.

El objetivo, consolidarse en LaLiga

Massimo Benassi, CEO del Deportivo La Coruña, compartió a Excélsior los objetivos deportivos que pretenden con su vuelta al máximo circuito español.

"Al final tenemos este reto, es fundamental consolidarnos en Primera. En ello estamos, tenemos ya 10 puntos, el objetivo son los 45 lo antes posible. No es nada fácil, LaLiga es muy competitiva, están hechos para competir sus clubes, pero hemos construido también nosotros un equipo competitivo.

Incluso el directivo prefiere ser paciente antes de pensar en la reaparición en competiciones europeas.

"Lo importante es mantenerse, ésta será la temporada para consolidarnos, mantenernos en Primera, nos da una fortaleza más para seguir desarrollando este proyecto, veremos dónde estaremos en unos meses, no nos gusta deportivamente mirar más allá del siguiente partido".