Chivas enfrentará a Querétaro sin Tala Rangel y Piojo Alvarado, ¿qué opciones tiene Milito?

El Club Deportivo Guadalajara enfrentará este sábado al Querétaro en la jornada 10 del Apertura 2026 con la posibilidad de buscar el liderato de la clasificación general, aunque Gabriel Milito tendrá dos ausencias por las convocatorias de Roberto Carlos “Piojo” Alvarado y Raúl “Tala” Rangel a la Selección Nacional de México.

La baja de ambos futbolistas obligará al entrenador argentino a realizar modificaciones en su alineación para recibir a los Gallos Blancos. Mientras Rangel dejará su lugar en la portería, Alvarado representa una ausencia en el sector ofensivo que abre distintas alternativas dentro del plantel.

Piojo Alvarado ya está concentrado con la Selección Nacional de México. Adrian Macias/Mexsport

Óscar Whalley apunta a suplir al Tala Rangel

En el arco, Óscar Whalley aparece como la principal opción para ocupar el puesto de Rangel. El guardameta tuvo su última titularidad el pasado 12 de agosto, cuando Guadalajara enfrentó al Seattle Sounders durante la tercera fecha de la Leagues Cup.

En aquel encuentro las Chivas ya no tenían posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo, y desde entonces Whalley no ha vuelto a iniciar un partido. Ahora podría regresar al cuadro titular ante Querétaro debido a la convocatoria del Tala.

La situación es distinta para encontrar al sustituto de Alvarado, ya que Milito cuenta con más de una alternativa para cubrir su posición. Efraín Álvarez aparece como el candidato más adelantado para ocupar ese lugar en el once inicial.

Óscar Whalley apunta a ser titular en la portería. Jose Hernandez/Mexsport

Efraín Álvarez y Jordan Carrillo, las alternativas

Álvarez no inicia un encuentro desde la jornada seis, cuando Guadalajara enfrentó al Pachuca. Desde entonces, el futbolista ha sido utilizado como recambio por Milito y suma 281 minutos en ocho partidos durante el actual torneo, además de registrar dos asistencias.

Otra posibilidad es Jordan Carrillo, quien llegó a Guadalajara para la presente campaña después de disputar la final del Clausura 2026 con los Pumas. Sin embargo, el mediocampista no ha tenido minutos durante los últimos tres encuentros, una situación que podría influir en la decisión del técnico.

Milito deberá determinar quién ocupará finalmente la posición que deja Alvarado para el compromiso ante Querétaro. Después de este encuentro, Luis Romo, Diego Campillo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos también se integrarán a la Selección Nacional de México.

Efraín Álvarez es opción para suplir al Piojo Alvarado. Luis Fernando Toris/Mexsport

¿Dónde ver Chivas vs. Querétaro?

El partido entre Guadalajara y Querétaro se disputará este sábado 26 de septiembre a las 17:07 horas en el Estadio Akron. El encuentro podrá seguirse a través de Prime Video, plataforma que transmite los partidos que el Rebaño Sagrado disputa como local.

Además de resolver las ausencias provocadas por la fecha FIFA, las Chivas tendrán en juego la posibilidad de colocarse en el primer puesto de la clasificación. Para conseguirlo, necesitarán que Toluca no gane su partido ante Cruz Azul.