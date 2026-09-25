Inglaterra vs. España: ¿qué bajas tendrán en su debut en la Liga de Naciones?

Inglaterra y España se enfrentarán este sábado en el mítico Wembley Stadium, en el inicio de la Liga de Naciones de la UEFA y con la particularidad de que será la primera presentación de La Roja desde que conquistó la Copa del Mundo el pasado mes de julio en Estados Unidos.

El conjunto español llegará al encuentro con cinco ausencias respecto al plantel que levantó el título mundial. Las lesiones representan el principal motivo de las bajas, aunque también existen otros factores que dejaron fuera a algunos integrantes de la convocatoria de Luis de la Fuente.

Marcos Llorente anunció su retiro de la selección española de fútbol tras proclamarse campeón del mundo. X: @SEFutbol

Las bajas de España para enfrentar a Inglaterra

Los campeones del mundo que no fueron convocados son Joan García, Gavi, Borja Iglesias, Pedro Porro y Marcos Llorente. La ausencia del futbolista del Atlético de Madrid era esperada, debido a que anunció semanas atrás su retiro de la selección nacional.

Gavi tampoco estará disponible frente a Inglaterra debido a una sanción impuesta por la FIFA. El organismo determinó una multa económica y un partido de suspensión por los incidentes registrados durante el enfrentamiento entre España y Argentina en la final de la Copa del Mundo.

Joan García y Borja Iglesias quedaron fuera por problemas físicos que les han impedido mantenerse en actividad. En el caso de Pedro Porro, inicialmente había sido incluido en la convocatoria, pero posteriormente causó baja debido a una lesión.

Borja Iglesias se pierde la Nations League por lesión. REUTERS

Inglaterra también tendrá ausencias

Los locales tampoco contarán con todos sus elementos para el encuentro en Wembley. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Tino Livramento no serán parte del equipo que enfrentará a España.

Inglaterra llega después de terminar en el tercer puesto de la Copa del Mundo. Los Tres Leones consiguieron esa posición tras derrotar 6-4 a Francia, en uno de los partidos destacados del torneo disputado durante el verano.

Inglaterra también tendrá ausencias para enfrentar a España Mexsport

¿Dónde ver Inglaterra vs. España en México?

El encuentro entre Inglaterra y España se disputará este sábado a las 12:45 horas en el Estadio de Wembley. En México, la transmisión estará disponible en exclusiva a través de Sky Sports.

En los enfrentamientos directos entre ambas selecciones, Inglaterra cuenta con 13 victorias, mientras que España suma 11 y se han registrado cuatro empates. El siguiente capítulo de esta rivalidad tendrá como escenario Wembley y corresponderá a la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.