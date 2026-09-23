César Montes causa baja de la Selección Mexicana por lesión

Ausencia importante para el Tri. La mañana de este miércoles previo al entrenamiento de la Selección Mexicana en las instalaciones del CAR (Centro de Alto Rendimiento) se confirmó la baja por lesión del defensa central y capitán, César Montes.

Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana, anunció a medios de comunicación la ausencia del ‘Cachorro’ Montes de cara a esta Fecha FIFA debido a un pequeño desgarro en el glúteo. Cabe señalar que Montes llegó a la concentración del Tri ya con la molestia muscular.

Debido a esto, Montes romperá filas con la Selección Mexicana y volverá a Rusia para comenzar el trabajo de rehabilitación con su club el Lokomotiv y no estará disponible en el arranque de la era de Rafael Márquez como nuevo entrenador.

César Montes podría quedar fuera del cuatro titular de México ante Inglaterra por problemas musculares. Reuters

Canterano de América, el remplazo de Montes en el Tri

Para suplir la ausencia de César Montes en la convocatoria, el cuerpo técnico comandado por Márquez ha decidido convocar al lateral del Club América, Dagoberto Espinoza, quien recibe su primer llamado a Selección Mexicana mayor de su carrera.

Sin embargo, para no afectar a las Águilas con esta convocatoria ‘sorpresiva’, Dagoberto Espinoza concentrará con el Tri hasta el lunes 28 de septiembre, esto para que pueda disputar el partido de la Jornada 10 con el América frente al Necaxa.

Las bajas del Tri por lesión

Rafael Márquez comenzará su etapa como entrenador del Tri sin plantel completo y a pesar de que solamente son tres bajas por lesión, dos de ellas son de elementos muy importantes dentro del vestidor de la Selección Mexicana.

Además de César Montes, Raúl Jiménez también se bajó de último momento de la convocatoria de esta Fecha FIFA, esto debido a una lesión en la rodilla que sufrió en su último partido con Wolverhampton ante el Everton el pasado 16 de septiembre.

Rafael Márquez debutará como técnico del Tri el sábado 26 de septiembre en Baltimore ante Colombia. Mexsport

El otro futbolista que se bajó de la convocatoria de último momento fue Alan Cervantes, quien también estaba por vivir su primer llamado.

El debut de Rafa Márquez en el banquillo del Tri será el próximo sábado 26 de septiembre cuando México enfrente a su similar de Colombia en un duelo amistoso.