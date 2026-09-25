Los Xolos extrañaron a Gilberto Mora; Atlas gana de último minuto 

¡A lo Atlas! Los tapatíos se encomendaron a su identidad, para no bajar los brazos y remontar de último minuto a los Xolos de Tijuana (2-3), en el Estadio Caliente, en juego correspondiente a la fecha 10 del torneo Apertura 2026.

Prácticamente los fronterizos, bajo el mando de Sebastián Abreu, tiraron el partido cuando lo ganaban por 2-1, al tiempo que dejaron ver la añoranza por Gilberto Mora, volante convocado a la Selección Mexicana en su gira por Estados Unidos.

El Atlas, con un enérgico Hernán Crespo en la zona técnica, se encargó de las primeras emociones. Abrió el marcador al minuto 16, por conducto de Ryan Mmaee.

En la celebración, los jugadores del Atlas no olvidaron a Duk, baja por lesión. Mmaee rindió tributo a su compañero con exhibir su dorsal; durante el calentamiento, los Zorros portaron camisetas de "Fuerza Duk".

Los jugadores del Atlas rindieron tributo a su compañero Duk, baja por lesión. Atlas FC

El marcador se emparejó al 21'. La jauría hizo presión en casa con un penalti que cobró el español Mourad Daoudi.

Xolos jugó el primer tiempo con intensidad. Incluso al 31’ se llevaron un susto, por un golpe que sufrió Iván Tona tras chocar con Kevin Zenón.

Esa misma presión llevó a los Xolos al segundo gol (37'). La remontada 2-1 llegaba por conducto de un cabezazo de Ignacio Rivero, luego de una genialidad de asistencia de Adonis Preciado.

Para mala fortuna del plantel local, no libraron las lesiones. Al 40' perdieron a Unai Bilbao; su lugar lo tomó Alejandro Magallón, debut del conjunto fronterizo.

Para la segunda parte el espíritu atlista apagó inexplicablemente el furor de los Xolos. Poco ladrido, líneas replegadas ante unos tapatíos que no dejaron de buscar frontalmente el marco rival con pases cortos y filtraciones.

Al 83', el VAR rectificó un penalti a favor del Atlas. Luis Enrique Santander concedió una pena máxima por una mano de Frank Boya; Luís Esteves atinó sin mayor complicación a las redes de Toño Rodríguez, para la igualada 2-2. Mientras que Florián Monzón se encargó de romper la paridad en el tiempo de compensación.

De este modo, el Atlas sube momentáneamente a la cuarta posición de la tabla, con 17 puntos, tres más que los Xolos de Tijuana, parcialmente en el octavo lugar.