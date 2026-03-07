El mexicano Isaac del Toro brilla con el tercer lugar en la clásica del ciclismo Strade Bianche

Isaac del Toro mandó un nuevo mensaje de que pertenece a la élite del ciclismo mundial al terminar en la tercera posición en la clásica Strade Bianche, prueba que fue ganada por cuarta ocasión por el esloveno Tadej Pogacar.

El bajacaliforniano Del Toro volvió a las competencias luego de su gran victoria en el UAE Tour 2026 en Dubái. Después de los primeros 100 kilómetros se pegó al grupo principal hasta cruzar la meta por detrás del frances Paul Seixas y de Pogacar, su compañero en el UAE Team, quien se convirtió en el máximo ganador de esta prueba al romper el empate con Fabian Cancellara tras cruzar la meta en 4:45:15 horas.

Del Toro fue el único de los ciclistas en el grupo perseguidor de Pogacar que respondió al ataque del francés Seixas (Decathlon CMA) cuando restaban 17 kilómetros de la meta, para lanzarse en la lucha por la segunda posición, pues a esas alturas de la carrera ya era casi imposible aspirar a la victoria que Pogacar fue consolidando con el paso de los tramos en la Toscana italiana.

En el último kilómetro, Seixas rompió el dueto que había hecho con Del Toro para colarse a la segunda posición. El joven mexicano de 22 años consolidó su posición entre la élite. El año pasado finalizó en la posición 33 de la Strade Bianche, para que 12 meses después de un salto descomunal como un elemento que cada vez cobra mayor relevancia en el UAE Team.

¿En qué momento Tadej Pogacar se enfiló a la victoria?

A 78 kilómetros de la meta, Pogacar lanzó un descomunal ataque que ninguno de los miembros del pelotón principal fue capaz de contener, dejando escapar al cuatro veces campeón del Tour de Francia en un camino en el que dejó su estampa en solitario por los blancos caminos de la Toscana italiana.

Mientras Pogacar se enfilaba a su histórica cuarta victoria en esta clásica italiana, Del Toro estuvo en el principal grupo perseguidor junto a Seixas, Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Thomas Pidcock (Pinarello) y Matteo Jorgenson (Visma) y Jan Christen (UAE Team Emirates).

Los aficionados italianos en el sector La Tolfe fueron los acompañantes de Pogacar a su paso por el estrecho camino en el que la gente se iba abriendo al paso del esloveno, que a esas alturas, a 40 kilómetros de meta, ya tenía una ventaja de dos minutos.

Con este resultado, Pogacar extendió su racha triunfal en las pruebas con las que inicia temporada a seis años gracias a esta competencia, con la que llegó a 108 victorias en su brillante trayectoria.