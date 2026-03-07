VIDEO ¿Café en pleno juego? El ritual del coach Cervelli con Italia en el Clásico Mundial de Beisbol

La estación de café espresso en el dugout de Italia se ha consolidado como una de las tradiciones más queridas y auténticas de esta edición del Clásico Mundial de Beisbol. En un video que se viralizó en las redes sociales, se muestra al manager Francesco Cervelli preparando café en pleno partido en su dogout.

Este no es un hecho aislado en la historia del torneo. Italia ya había sorprendido al mundo con una máquina Nespresso en su banca desde la edición de 2023. Durante aquel torneo, en un juego contra China Taipéi, se observó la máquina roja operando junto a los bates y cascos, simbolizando cómo los jugadores mantienen sus raíces culturales incluso bajo la intensidad de la competencia internacional de alto nivel.

Cervelli, nacido en Venezuela pero de ascendencia italiana y exfigura de los Pittsburgh Pirates, representa esta identidad híbrida. En el video se le ve manipulando la máquina con precisión: inserta la cápsula, presiona el botón y recoge la taza humeante antes de volver a la acción. El exmanager del equipo italiano, Mike Piazza, ha defendido este ritual, prefiriendo incluso tazas de cerámica sobre las de papel, priorizando el rito social que significa el café para sus compatriotas.

En el WBC 2026, con sedes compartidas entre Japón y Estados Unidos, Italia compite en el Grupo B. Sin embargo, más allá de la estrategia deportiva, estos gestos y costumbres de un país dominan la conversación digital.

En un deporte donde predominan las bebidas energéticas, el espresso italiano añade un toque europeo que fomenta la camaradería. Según reporta MLB.com, este detalle es el "secreto" para mantener la energía inquebrantable del plantel.

El WBC celebra así la diversidad global, demostrando que el beisbol se disfruta con estilo y autenticidad.La novena italiana comparte grupo con la potencia de Estados Unidos, México, Gran Bretaña y Brasil en la sede en Houston.

En el primero de sus partidos, se llevaron una victoria por blanqueada (8-0) ante Brasil… ¿Acaso la cafeína en sus bebidas especiales en su máquina de Nespresso ayudaron a que tuvieran los sentidos alerta para conectar 12 imparables y dejar en apenas cuatro a los sudamericanos?