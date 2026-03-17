Venezuela conquista el Clásico Mundial y hace historia en Miami

MIAMI. Venezuela es campeón del Clásico Mundial de Beisbol.

Con pitcheo, quizás la carta que parecía la más débil de este equipo, la novena vinotinto venció 3-2 al poderoso Estados Unidos para lograr el título más importante de su historia en el deporte que define su identidad. En su primera final en el torneo, Venezuela impuso condiciones ante un rival cargado de figuras.

Eugenio Suárez dio el hit que le devolvió la ventaja a la vinotinto en la novena entrada, y con ello Venezuela se convirtió en la cuarta nación campeona del Clásico Mundial, después de Japón (2006, 2009, 2023), República Dominicana (2013) y Estados Unidos (2017).

Ahora este logro pertenece a una generación que, sin el peso histórico de otras, encontró el momento perfecto. Con grandes figuras como Miguel Cabrera, Félix Hernández y Johan Santana ya fuera del terreno, este grupo encabezado por Ronald Acuña no solo se metió a su primera final, sino que superó ahí al que para muchos era el equipo mejor armado en la historia del torneo.

El receptor Salvador Pérez, uno de los grandes responsables de que el pitcheo de Venezuela, con pocos elementos consolidados en Grandes Ligas, luciera a la altura, empezó la fiesta en la tercera entrada con un sencillo al jardín derecho.

Pérez llegó a la segunda base tras base por bolas a Acuña, avanzó a tercera con un lanzamiento descontrolado de Nolan McLean y anotó la primera carrera con un elevado de sacrificio de Maikel García.

En la sexta, Wilyer Abreu, el gran héroe en el duelo de cuartos de final contra Japón, volvió a responder con un largo batazo por el jardín central y puso el 2-0, lo que llegó a parecer una ventaja suficiente. Pero no fue así.

A cuatro outs del triunfo, Bryce Harper apareció por Estados Unidos y con un cuadrangular empató el juego 2-2, levantando a su parcialidad, que había sido superada durante gran parte del encuentro, pero que con ese batazo se hizo sentir.

Pero el gusto duró poco. Luis Arráez, primer bateador venezolano en la novena entrada, recibió base por bolas. Javier Sanoja entró a correr por Arráez, se robó la segunda base en una jugada que tuvo que ser confirmada tras revisión, y volvió a poner a los venezolanos en ebullición con el batazo de Suárez que definió el juego.

Daniel Palencia, quien había sacado los últimos outs contra Japón y también frente a Italia, regresó a la loma y retiró en orden a Estados Unidos para concretar la gesta.

Con 2029 como fecha probable para el siguiente torneo, pero con cierta incertidumbre en el panorama del Clásico Mundial, Venezuela, un país que ha visto a 500 peloteros nacidos en su territorio llegar a Grandes Ligas, celebra hoy el título más importante de selecciones en el beisbol.