Deco promete fichajes para el Barcelona; Joao Pedro y Julián Álvarez, los candidatos

El FC Barcelona culminó una gran temporada al conquistar el bicampeonato de LaLiga, revalidando que la gestión de Hansi Flick ha sido la mejor en los últimos años.

Con LaLiga ya en el bolsillo, la directiva culé mira ahora hacia el futuro inmediato. La planificación deportiva ya está en marcha para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada, donde buscarán, como prioridad, ganar la Champions League.

Lamin Yamal ha sido criticado por su actitud en el desfile del campeonato. REUTERS

Deco llega a Londres para los fichajes del Barcelona

En medio de esta planificación, han aumentado los rumores sobre la llegada de un delantero de élite que pueda aportar gol y jerarquía al ataque blaugrana.

El director deportivo del Barcelona, Deco, viajó este martes a Londres para mantener reuniones clave con diferentes clubes y agentes. A su llegada a la capital inglesa, el portugués fue claro sobre las intenciones del club.

Estamos trabajando, vamos a traer algunos jugadores”, declaró Deco.

Sobre el rumor que ha crecido en las últimas semana de que el Barca quiere fichar a Joao Pedro, delantero del Chelsea, el ex jugador portugués dejó en claro que sí hay interés, sin embargo, aún no hay negociaciones con el club.

De momento no podemos decir nada sobre Joao Pedro, estamos interesados en varios jugadores y estamos hablando con sus entornos. Aún no hemos hablado con los clubes", afirmó.

En otra parte de sus declaraciones, Deco no dio mucho sobre el rumor que coloca a Julián Álvarez en Cataluña y solamente se limitó a decir “Estamos empezando”, dando a entender que ya iniciaron la planificación del equipo para la siguiente temporada.

El Barcelona es uno de los campeones de las ligas europeoas 2025-2026 REUTERS

Joao Pedro y Julián Álvarez, en la órbita del Barcelona

Entre los nombres que más suenan para reforzar la delantera culé destacan dos delanteros sudamericanos: Joao Pedro, del Chelsea, y Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.

Joao Pedro ha tenido una buena temporada en el Chelsea, mostrando movilidad, gol y capacidad para jugar por las bandas o como referencia. Desde España señalan que el perfil encaja en el estilo que busca Flick, y su posible llegada podría concretarse si el Chelsea acepta una propuesta formal.

Por su parte, Julián Álvarez sigue siendo uno de los delanteros más cotizados del mercado. Aunque ha tenido buenas actuaciones con el Atlético, su deseo de tener mayor protagonismo podría abrirle las puertas a una salida. En Can Barça ven en él a un jugador completo, con olfato goleador y experiencia en grandes competiciones.

Las negociaciones están todavía en fases preliminares, pero la presencia de Deco en Londres alimenta las esperanzas de que el Barcelona pueda cerrar al menos uno de estos fichajes antes del inicio de la pretemporada.