"Decían que no podía jugar futbol, por ser mujer”: Janelly Farías

Janelly Farías Rodríguez sonríe y al mismo tiempo se sorprende de las renovadas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Se contagia de optimismo por el futuro que vislumbra para el futbol femenil en México.

Le cuesta no ponerse emotiva. Evoca sus tiempos de seleccionada nacional desde divisiones juveniles y con ello los obstáculos que enfrentó desde sus inicios en el futbol.

"Ha sido una decisión constante, cuando decidí jugar futbol y en ese entonces mi familia y la sociedad me decían que no podía jugar futbol, por ser niña... Por ser mujer".

Los prejuicios fueron los primeros rivales de la nacida en California (Estados Unidos). Por ello, al asistir al CAR, Janelly Farías no dudó en exhortar a otras mujeres a romper con las barreras.

"Me atreví a salir de las normas sociales y decidí trabajar por mis objetivos. Ha sido una decisión constante por las expectativas de la sociedad, de nuestra cultura de lo que es México y por ser mujer dentro de este país".

La exjugadora de las Chivas del Guadalajara, América, Pachuca y Juárez en la Liga Femenil, fungió como embajadora de la nueva alianza de la Federación Mexicana de Futbol y las plataformas de Uber y Uber Eats. En la presentación acudieron mujeres que han seguido su ejemplo, pero en otros rubros, al desempeñarse como conductoras o repartidoras.

Al ser cuestionada sobre la clave de su trascendencia en el futbol mexicano, la hoy analista deportiva en la televisión estadounidense expresó que "es una decisión de todos los días, elegirme a mí todos los días, luchar por esos objetivos claros. Y a otras mujeres por ser valientes en esta vida, gracias a eso, las futuras generaciones y la actual tiene mejor cancha, acceso a más recursos, esto (las instalaciones y estructura de la Selección Mexicana Femenil) no lo tenía hace 20 años ni 15, entonces tenemos plataformas para darle visibilidad e importancia a lo que es ser mujer en el deporte".

Además de predicar en su momento con talento y esfuerzo sobre las canchas, Janelly Farías ha sido reconocida como una luchadora social. sus causas las ha plasmado en letras. Recientemente publicó el libro "Sobreviviendo al Futbol Femenil, Memorias de Janelly Farias", con fuertes revelaciones de episodios machistas durante su estadía en nuestro país.

"El deporte es nuestro": Kenti Robles

Kenti Robles sigue la línea del mensaje de empoderamiento de Janelly Farías. La defensora del Pachuca y referente del futbol agradeció su plenitud gracias a su entorno y lucha contra los prejuicios.

"Para mí es importante porque tengo voz como mujer que, cada día, cobra más fuerza. Me permite tomar mis decisiones acompañada de mi familia que siempre me aconseja, es un pilar en mi vida".

Y justo con esa impecable carrera desde el 2006 en España, la que alguna vez defendió los escudos femeniles del Espanyol, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, reiteró el protagonismo de las mujeres y la responsabilidad de inspirar a nuevas generaciones.

"De la responsabilidad es bonita, porque soy consciente dentro como fuera del campo, le quiero decir a todas las niñas y niños que vayan por sus sueños, que no dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo. Sobre todo, a las niñas que hoy nos ven, que sepan que el futbol, el deporte, es nuestro", remata sentimental la también embajadora de la alianza de la Selección Mexicana Femenil.

Insisten por el Mundial Femenil 2031

Por otro lado, Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales en la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que siguen los esfuerzos por traer la Copa del Mundo Femenina de la FIFA 2031 a México, en sede compartida con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

"Para nosotros estamos ante un reto y una oportunidad extraordinaria. Queremos seguir transformando el futbol femenil, es un proyecto que se ve con visión, trabajo en equipo y eso nos ayuda con los aliados comerciales, va más allá de un tema de presencia de marca, el impacto es mayor que lo que se genera en la cancha, somos conscientes"

"Tenemos retos muy importantes, hay otro proyecto que nos ilusiona mucho y nos hace trabajar motivados, presentamos una candidatura conjunta por el Mundial 2031 y estaremos trabajando para tener un Mundial mayor de femenil. Seguir invirtiendo en pro de la afición. Se ha visto cómo se llenan los estadios, seguir trabajando de aquí al 2031".

El dirigente que poco a poco toma protagonismo en el ojo público, valoró el trabajo de la FMF por el desarrollo del futbol femenil en México.

"El futbol femenil está en constante crecimiento, nos obliga y exige a estar a la altura de ese talento que tienen las protagonistas del juego, pero no es suficiente tener talento, hay que desarrollarlo, hay que generar programas de desarrollo y plataformas para competir en el alto nivel, es algo en lo que nos hemos enfocado y en lo que nos hemos preparado, llega a una etapa con la Selección Femenil mayor, ese crecimiento nos lleva a este momento".

Enrique Nieto no dejó pasar los últimos hitos individuales de las mejores jugadoras que ha dado México.

"Tenemos a la sub-17 como tercer lugar el año pasado en Marruecos, la Sub-23 que logró el oro Centroamericano (en Santo Domingo 2026). La Selección mayor cerró su preparación para el partido que consideramos el más importante de este ciclo.

"Kenti es una histórica, casos como Rebeca Bernal que sale de la Liga MX, es la primera mexicana en estar en la liga inglesa en primera división (con el Manchester United Femenil), caso de Jacqueline Ovalle que rompió el mercado con su transferencia de Tigres a Orlando, el futbol femenil se sigue impulsando y teniendo un impacto en niñas de nuevas generaciones, el talento está, es enorme, tiene a nuestras deportistas y lo que toca es acompañarlos, alianzas que tenemos como Uber, nos ayudan a seguir impulsando el futbol femenil".