Chile vs México en el Mundial Femenil: va por TV abierta

La selección de México Sub 17 tendrá su segundo partido en el Mundial Femenil de la categoría, con el objetivo de sumar puntos para salir del fondo del Grupo F del torneo, luego de su derrota ante España en su debut. El encuentro se podrá ver por TV abierta en México.

México enfrentará a Chile, quien empató 1-1 con Australia.

¿DÓNDE VER EL CHILE VS MÉXICO DEL MUNDIAL FEMENIL SUB-17?

Canal 9.

TUDN.

Vix.

Día: Jueves 22 de octubre.

Hora: 12 del día, tiempo de la Ciudad de México.

Estadio: Complejo de Futbol Mohammed VI – Campo 1 de Rabat.

La selección de España lució dominante ante México, teniendo a Carolina Ferrera y Elena Vizuete como figuras de “La Rojita” femenil.

El técnico de la Selección Mexicana, Miguel Gamero, reconoció que sus pupilas no tuvieron su mejor actuación y reconoció el buen juego de España.

“Fue un partido difícil, un comienzo complicado. Siempre hay mucha ansiedad y nerviosismo al inicio de un torneo. También hay que reconocer el buen juego del rival. No creo que hayamos tenido nuestra mejor actuación, pero debemos dejarlo atrás y centrarnos en lo que viene”, dijo el técnico de México.

Por su parte, la selección de Estados Unidos rompió varios récords con la goleada de 17-0 sobe Samoa. Las dirigidas por Ciara Crinion lograron la victoria jamás vista en un Mundial Femenil de cualquier categoría. Asimismo, la delantera Maddie DiMaria se convirtió en la primera jugadora que marca seis goles en un partido del certamen Sub-17.