Última Hora Impreso de hoy

Chivas abre la actividad de la Jornada 13 ante Necaxa

El Rebaño Sagrado recibe en el Estadio Akron a los Rayos del Necaxa

Por: Sergio Alvarez

El Rebaño Sagrado abre la jornada 13 ante Necaxa
El Rebaño Sagrado abre la jornada 13 ante NecaxaESPECIAL
Escudo de Chivas del Guadalajara.
Local
00
Visitante
Logo Necaxa
Comienza la actividad de la fecha doble del torneo de apertura 2026
0'Once inicial de Necaxa

#181 Javier Orantes, #2 Emilio Martínez, #3 Agustín Oliveros, #5 Kaiky Marques, #14 Mauro Zaleta, #15 Diego Ochoa, #6 Daniel Leyva, #8 Lorenzo Faravelli, #99 Miguel Rodríguez, #10 Javier Ruiz, #90 Juan Valencia.

0'La alineación del Rebaño para este duelo 

#1 José Rangel, #3 Diego Campillo, #16 Luis Rey, #10 Efraín Álvarez, #23 Daniel Aguirre, #28 Fernando González, #33 Jordan Carrillo, #37 Richard Ledezma, #182 Leonel Calderón, #17 Ricardo Marín, #25 Roberto Alvarado.

Temas: