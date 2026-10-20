Chivas abre la actividad de la Jornada 13 ante Necaxa
El Rebaño Sagrado recibe en el Estadio Akron a los Rayos del Necaxa
Por: Sergio Alvarez
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Comienza la actividad de la fecha doble del torneo de apertura 2026
0'Once inicial de Necaxa
#181 Javier Orantes, #2 Emilio Martínez, #3 Agustín Oliveros, #5 Kaiky Marques, #14 Mauro Zaleta, #15 Diego Ochoa, #6 Daniel Leyva, #8 Lorenzo Faravelli, #99 Miguel Rodríguez, #10 Javier Ruiz, #90 Juan Valencia.
0'La alineación del Rebaño para este duelo
#1 José Rangel, #3 Diego Campillo, #16 Luis Rey, #10 Efraín Álvarez, #23 Daniel Aguirre, #28 Fernando González, #33 Jordan Carrillo, #37 Richard Ledezma, #182 Leonel Calderón, #17 Ricardo Marín, #25 Roberto Alvarado.