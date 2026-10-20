Semana 7 de la NFL: partidos, horarios y dónde ver en vivo

Tras seis jornadas de actividad en la NFL, tres equipos se mantienen invictos y lideran sus respectivas divisiones: Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers y Minnesota Vikings. Por su parte, las franquicias que descansarán esta semana serán Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Washington Commanders y Los Angeles Chargers.

La jornada arrancará con el Thursday Night Football, cuando los Chicago Bears reciban a los New England Patriots. El equipo local buscará reafirmar su buen momento tras la reciente victoria a domicilio ante los Atlanta Falcons. Por su parte, los Patriots suman tres triunfos consecutivos y han recuperado piezas clave como A.J. Brown, Christian Gonzalez y TreVeyon Henderson. Asimismo, Drake Maye parece haber recuperado la confianza tras un inicio de temporada titubeante, en el que acumuló seis intercepciones. En sus últimos tres encuentros, promedió casi 900 yardas aéreas y diez pases de anotación.

Drake Maye resurgió en la temporada. Reuters

Por su parte, los Bears recuperaron a su mariscal de campo franquicia, Caleb Williams, quien logró superar una lesión en el tendón de la corva y lideró al equipo de Chicago ante Atlanta con 305 yardas por aire, un pase de anotación y un 83% de pases completos. Además, Williams estableció una marca histórica para la franquicia al completar 30 de sus primeros 36 envíos, un registro destacado en los primeros 30 intentos de pase de un QB de Chicago.

Caleb Williams estableció récord en la franquicia de Chicago. Reuters

Las escuadras de Chicago y New England se han enfrentado en 16 ocasiones, con un balance favorable para los Patriots, quienes han conseguido la victoria en 11 partidos, mientras que los Bears los han derrotado en cinco ocasiones.

San Francisco y Kansas City ponen a prueba su invicto como visitantes

Los 49ers visitarán a Atlanta en un partido que pondrá a prueba su invicto. Una de las principales fortalezas de San Francisco durante la temporada ha sido su juego terrestre, pero enfrente tendrá a la cuarta defensiva de la liga que menos yardas por tierra ha permitido.

San Francisco cuenta con la ofensiva top 3 en puntos marcados. Reuters

El duelo entre Bijan Robinson y Christian McCaffrey apunta a ser uno de los más explosivos del fin de semana, pues ambos son piezas clave en las ofensivas de sus equipos. Aunque el corredor de Atlanta ha superado al de San Francisco en el promedio de yardas por acarreo durante la temporada, McCaffrey ha sido más determinante en la zona roja, con más anotaciones.

Por otro lado, Patrick Mahomes y compañía visitarán a los Seattle Seahawks en el Lumen Field, donde se encontrarán con una de las defensivas más dominantes de la liga. Actualmente, Seattle lidera en yardas totales permitidas por partido, con un desempeño destacado tanto por aire como por tierra.

Patrick Mahomes tiene a los Chiefs invictos tras seis semanas de NFL. REUTERS

Se espera un encuentro cerrado en el que una de las claves será la capacidad de la ofensiva de Seattle para proteger el balón, ya que los Seahawks figuran entre los equipos con más entregas de balón en lo que va de la temporada.

¿Cuándo y dónde ver la semana 7 de la NFL?

Jueves 22 de octubre

New England Patriots vs. Chicago Bears: 18:15 horas. Transmisión: FOX y FOX One.

Domingo 25 de octubre

Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints: 07:30 horas. Transmisión: ESPN y Disney+.

San Francisco 49ers vs. Atlanta Falcons: 11:00 horas. Transmisión: FOX+ y FOX One.

Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens: 11:00 horas. Transmisión: Canal Nueve.

Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers: 11:00 horas. Transmisión: NFL Red Zone.

New York Giants vs. Houston Texans: 11:00 horas. Transmisión: NFL Red Zone.

Minnesota Vikings vs. Indianapolis Colts: 11:00 horas. Transmisión: FOX y FOX One.

Miami Dolphins vs. New York Jets: 11:00 horas. Transmisión: NFL Red Zone.

Cleveland Browns vs. Tennessee Titans: 11:00 horas. Transmisión: NFL Red Zone.