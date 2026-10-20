¿Cuánto ganará Canelo Álvarez contra Mbilli? Sería su segunda mayor bolsa

Saúl Álvarez se prepara para uno de los combates más esperados de su carrera reciente. El tapatío buscará recuperar un título mundial en el peso supermediano cuando se enfrente al invicto Christian Mbilli, actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El regreso del Canelo llega después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025, en la que perdió sus cuatro cinturones. Ahora, a sus 36 años, el mexicano llega como retador ante un Mbilli más joven, potente y con hambre de consagrarse.

Hasta antes de la pelea ante Christian Mbilli, Saúl Canelo Álvarez presume un récord de 63-3-2. Mexsport

Canelo Álvarez ganará 100 millones de dólares por su pelea ante Mbilli

Según información del periodista de ESPN, Salvador Rodríguez, quien ha seguido de cerca la carrera del Canelo, son 100 millones de dólares que obtendrá Álvarez por este encuentro.

La cifra forma parte del convenio de cuatro peleas que el mexicano tiene firmado con la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudita (Riyadh Season).

Esta bolsa representaría la segunda más grande de la carrera del jalisciense, solo por detrás de lo que percibió en su combate ante Terence Crawford en 2025, el cual habría alcanzado los 150 millones de dólares.

El acuerdo con los saudíes ha sido clave para que el mexicano mantenga números estratosféricos incluso después de su reciente derrota.

Aunque otras versiones de insiders del boxeo han circulado cifras menores (alrededor de 47 millones de dólares como garantía).

¿Cuándo y a qué hora será la pelea del Canelo en México?

La pelea estelar entre el Canelo Álvarez y Christian Mbilli está programada para el sábado 31 de octubre de 2026 en The Venue de Riad, Arabia Saudita.

La transmisión en territorio mexicano estará disponible tanto por DAZN (pago por evento) como por televisión abierta a través de TV Azteca (Azteca 7) a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.