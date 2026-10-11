David Otorbi rescata al Valencia en el debut de Javier Aguirre

David Otorbi evitó la derrota del Valencia en el debut de Javier “Vasco” Aguirre como entrenador del equipo, al marcar el gol del 2-2 frente al Real Racing Club de Santander. El conjunto valencianista comenzó con ventaja, permitió la remontada de los locales y encontró el empate en el tramo final para sumar un punto en su lucha por mantenerse en LaLiga.

El resultado también prolongó la tendencia de Aguirre en sus estrenos como técnico en el futbol español. En seis debuts como entrenador en LaLiga, el mexicano acumulaba cuatro empates, una victoria y una derrota, una estadística que volvió a ampliarse con la igualada ante el Racing.

El Valencia necesitaba sumar después de un inicio de temporada que lo mantiene en la parte baja de la clasificación. Con cinco puntos, el equipo comenzó la etapa del técnico mexicano sin conseguir una victoria, pero evitó salir de Santander con las manos vacías gracias a la aparición de Otorbi.

Valencia tomó ventaja, pero el Racing remontó

El encuentro comenzó favorable para los visitantes. Apenas habían transcurrido 70 segundos cuando Dani Raba recibió el balón dentro del área, se quitó la marca de dos defensores y definió ante Julen Agirrezabala para colocar el 1-0.

El Valencia conservó la ventaja durante buena parte de la primera mitad, pero el Racing encontró espacios para reaccionar. Al minuto 30, Íñigo Vicente aprovechó un hueco entre dos defensores valencianistas y asistió a Yassir Zabiri, quien definió ante Stole Dimitrievski para establecer el empate.

La remontada del conjunto de Santander llegó al comienzo del segundo tiempo. Iván Martín encontró un rebote en los límites del área grande y disparó de primera intención. La pelota terminó en la portería valencianista para el 2-1, un gol que obligó al equipo de Aguirre a buscar una respuesta.

Javier Aguirre rescató el empate gracias a los cambios. Ulises Naranjo/Mexsport

El Valencia necesitaba recuperar terreno después de permitir que el rival tomara la ventaja. La solución llegó con David Otorbi, quien había ingresado al campo menos de diez minutos antes de su anotación.

El atacante recibió dentro del área un pase de Javier Guerra y definió ante la salida de Agirrezabala. El gol significó el 2-2 y permitió al Valencia rescatar un punto en el estreno de su nuevo entrenador.

Un punto para salir de la zona de descenso

Con el empate, el Valencia llegó a cinco unidades, producto de una victoria y dos empates. El equipo ocupa el puesto 19 de una clasificación de 20 clubes, por lo que cada punto tiene importancia en su objetivo de conservar la categoría.

El Valencia está a un punto del Elche, que se encuentra justo por encima de los puestos de descenso, mientras que suma las mismas cinco unidades que el Levante, ubicado en el lugar 18 por tener una mejor diferencia de goles. El Málaga aparece un punto por debajo.

El empate permitió al Valencia evitar otra derrota en el arranque de la temporada, aunque el equipo todavía necesita mejorar sus resultados para abandonar la parte baja de la tabla. La gestión de Aguirre comienza con un punto rescatado por Otorbi y el reto de sumar con regularidad para mantenerse en LaLiga.