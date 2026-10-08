Radar Excélsior: conoce la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero

El futbol de clubes regresa este fin de semana después del parón por fecha FIFA, con varios mexicanos en el extranjero involucrados en partidos relevantes de sus respectivas ligas. Algunos buscarán acercarse al liderato, mientras que otros necesitan sumar para alejarse de los puestos de descenso.

La jornada también tendrá como uno de sus principales atractivos el debut de Javier “Vasco” Aguirre como entrenador del Valencia en LaLiga española, además de encuentros en Inglaterra, Países Bajos, Croacia, Rusia y Hungría.

Javier Aguirre debuta en Valencia

Luego de dirigir a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre volverá a entrenar a un club en España.

El Vasco será el encargado de sacar al Valencia de los últimos puestos de LaLiga. Después de siete partidos, el equipo suma apenas cuatro puntos y ocupa la penúltima posición de la clasificación.

El primer reto del entrenador mexicano será el Racing de Santander, equipo en el que milita Sergio Canales, exjugador de los Rayados de Monterrey.

Partido: Racing de Santander

Fecha: Domingo 11 de octubre

Hora: 13:00 horas

Transmisión: Sky Sports

Edson Álvarez tuvo minutos con el West Ham en partido amistoso X:@WestHam

Edson Álvarez y Raúl Jiménez buscan avanzar en Inglaterra

Edson Álvarez ya se reincorporó al trabajo del West Ham después de no encontrar salida durante el mercado de verano. El mediocampista tuvo minutos a media semana en un partido amistoso y ahora podría participar ante el Queens Park Rangers, sexto de la EFL Championship.

El West Ham tiene la posibilidad de asumir el liderato si consigue la victoria y Swansea City, actual líder, deja puntos frente al Norwich City.

Partido: West Ham vs. QPR

Fecha: Viernes 9 de octubre

Hora: 13:00 horas

Transmisión: ESPN y Disney+

Raúl Jiménez se perdió la fecha FIFA por lesión X: @wolves

Raúl Jiménez también afrontará un duelo importante en la segunda división inglesa. Los Wolves ocupan la cuarta posición y se medirán con Middlesbrough, que está un puesto arriba y tiene un punto más.

Una victoria permitiría al equipo del delantero mexicano superar a su rival en la clasificación. Sin embargo, la participación de Jiménez no está asegurada debido a una lesión que le impidió formar parte de la convocatoria de la Selección Mexicana.

Partido: Middlesbrough vs. Wolves

Fecha: Sábado 10 de octubre

Hora: 08:00 horas

Mateo Chávez busca mantener la cima. X: @eredivisie

Mateo Chávez defiende el liderato en Países Bajos

Mateo Chávez tendrá uno de los partidos más importantes del fin de semana con el AZ Alkmaar. El conjunto neerlandés visitará al Feyenoord en un duelo directo por la cima de la Eredivisie.

El AZ llega como líder con dos puntos de ventaja sobre su rival. Un triunfo le permitiría conservar el primer puesto y ampliar la distancia, mientras que una derrota provocaría que perdiera la posición.

Partido: Feyenoord vs. AZ Alkmaar

Fecha: Sábado 10 de octubre

Hora: 10:45 horas

Transmisión: ESPN y Disney+

Armando León destaca en Croacia. X: @nkosijek

Armando León va por la cima en Croacia

En Croacia, el NK Osijek de Armando León ocupa la tercera posición con 16 puntos, misma cantidad que el Hrvatski Nogometni. Dinamo Zagreb también suma 16 unidades, aunque tiene un partido pendiente.

Partido: NK Osijek vs. NK Istra 1961

Fecha: Sábado 10 de octubre

Hora: 10:00 horas

Luis Chávez mantiene actividad con el Dinamo de Moscú. Mexsport

Luis Chávez pelea por la cima y César Montes busca salir del fondo

En Rusia, Luis Chávez y el Dinamo de Moscú marchan segundos con tres puntos menos que el FC Krasnodar, por lo que una victoria ante Rubin Kazán podría llevarlo al liderato si el primer lugar pierde frente al Zenit.

Partido: Rubin Kazán vs. Dinamo de Moscú

Fecha: Domingo 11 de octubre

Hora: 10:30 horas

César Montes está en la parte baja de Rusia. Instagram: cjasib

Un día antes, César Montes y el Lokomotiv de Moscú recibirán al FC Fakel Vorónezh, último de la clasificación. El equipo del defensor mexicano ocupa la antepenúltima posición y necesita sumar ante el colista para escalar lugares y tomar distancia de la zona baja.

Partido: Lokomotiv Moscú vs. Fakel Vorónezh

Fecha: Sábado 10 de octubre

Hora: 06:15 horas

Efraín Juárez va por el liderato de Hungría. Instagram

Efraín Juárez también puede alcanzar la primera posición

El Győri ETO, dirigido por Efraín Juárez, ocupa el segundo puesto de la primera división de Hungría con 15 puntos. Su próximo rival será precisamente el Puskás Akadémia, que es líder con la misma cantidad de unidades.

El resultado puede modificar la parte alta de la clasificación. Una victoria colocaría al equipo del entrenador mexicano en el liderato, mientras que un tropiezo podría costarle posiciones debido a que entre el primer y quinto lugar solamente existen tres puntos de diferencia.

Partido: Győri ETO vs. Puskás Akadémia

Fecha: Domingo 11 de octubre

Hora: 11:00 horas

Rodrigo Huescas vuelve a jugar con el Copenhague tras un año lesionado Copenhague

Calendario de mexicanos en el extranjero