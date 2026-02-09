David Faitelson llama "idiotas" a los que criticaron el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

La actuación de Bad Bunny junto a otros artistas invitados al emparrillado del Levi's Stadium para el show de medio tiempo del Super Bowl, seguirá prolongándose en debates, reclamos y aplausos entre la gente en general.

Mientras unos siguen maravillados por la actuación del boricua en Estados Unidos, al invitar a cantantes como Lady Gaga y Ricky Martín para completar su mensaje, otros han expresado que su capacidad y talento no valen como para impulsarlo a espacios siderales.

Una de las cuestiones adicionales al evento que se critica como tal, es el mensaje que trató de mandar Benito Martínez alías Bad Bunny para unificar el continente americano. El discurso de unidad y amor es lo que trató de imponer como bandera en un show lleno de simbolismo, enraizado sobre todo a sus tradiciones en Puerto Rico, un país administrado por Estados Unidos hasta donde legó para dar su espectáculo.

FAITELSON AL ATAQUE

Uno de los personajes en México que influye en la comunidad deportiva es David Faitelson, comentarista de Televisa quien instó a las personas a aceptar el mensaje de Bad Bunny y valorarlo por la relevancia que tomó en un evento como el Super Bowl, quizá el espectáculo más grande para los estadunidenses. Faitelson dijo que no importa el gusto musical, sino el mensaje que se dejó.

Hay que ser un verdadero idiota para no entender el mensaje del mediotiempo del Superbowl… No se trata de si te gusta o no ese tipo de música o si entiendes la letra. Se trata de un poderoso mensaje".

Advirtió que Bad Bunny fue muy valiente al hacerlo en un evento que tuvo lugar en el sitio más mediático y justo en un país en el que los inmigrantes han sido perseguidos y maltratados. Pidió olvidar la música y concentrarse en el trasfondo.

Lo hizo desde el sitio más mediático, en un país donde el inmigrante latino ha sido perseguido y maltratado. Olviden la música. Seamos un poco más inteligentes…

David Faitelson insultó a los que criticaron a Bad Bunny. Mexsport

Después de llamar idiotas a las personas que han osado, en su juicio criticar el show de Bad Bunny ofrecido en el Super Bowl, David Faitelson pidió inteligencia para valorar lo sucedido.

El show de medio tiempo del puertorriqueño fue en un 90 por ciento en español, aunque tuvo destellos en inglés con Lady Gaga y el mensaje en un balón de futbol americano que rezaba: 'together we are Amrica'.

TRUMP, EL MÁS CRÍTICO

Quien salió casi de inmediato a defenestar el show de Bad Bunny en el Super Bowl, fue el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien fue muy adusto al sentenciar que fue el peor espectáculo en la NFL y que no tiene nada que ver con las raíces de Estados Unidos y su deporte.