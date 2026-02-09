¿Cuántos partidos se perdería Luis Romo? El tiempo de recuperación del capitán de Chivas

La victoria del fin de semana ante Mazatlán dejó un sabor agridulce en Chivas. Aunque el Rebaño sumó tres puntos vitales, el costo resultó ser altísimo. Tras los primeros reportes médicos emitidos en Verde Valle, la incertidumbre se apoderó de los seguidores tapatíos al confirmarse que la lesión muscular en el muslo derecho de Luis Romo no solo lo marginará del duelo contra el América, sino que podría dejarlo fuera de circulación por un periodo prolongado.

El capitán del equipo, quien se consolidó como el motor del futbol que propone Gabriel Milito, abandonó el terreno de juego con evidentes gestos de dolor. Ahora, el cuerpo médico del club trabaja a marchas forzadas para determinar el grado exacto de la afectación, aunque el pronóstico inicial apunta a una ausencia que obligará a modificar toda la planificación deportiva del mes de febrero.

EL TIEMPO ESTIMADO DE RECUPERACIÓN Y EL PEOR ESCENARIO

De confirmarse un desgarro significativo en la parte posterior del muslo, Luis Romo estaría fuera de acción entre cuatro y seis semanas. Este tipo de lesiones en el tejido muscular requieren una cicatrización perfecta para evitar recaídas, especialmente en un jugador con el despliegue físico del sinaloense. El cuerpo técnico no piensa arriesgarlo, por lo que su retorno a la actividad oficial se daría, en el mejor de los casos, hasta mediados de marzo.

Luis Romo jugando ante Mazatlán. Mexsport

Esta baja llega en el momento menos oportuno, pues Romo atraviesa un estado de forma excepcional. Al ser el tercer jugador con más participaciones de gol en la Liga MX (con 5 unidades), su ausencia le quita al equipo no solo solidez defensiva como líbero, sino también una cuota de generación ofensiva que difícilmente otro elemento de la plantilla puede replicar de forma idéntica.

LOS PARTIDOS CLAVE QUE SE PERDERÁ EL CAPITÁN ROJIBLANCO

El calendario que tiene por delante el Guadalajara es una auténtica "aduana" de fuego. Si el tiempo de baja se extiende por el mes completo, Chivas tendrá que encarar sus compromisos más complicados sin su guía en el campo. El primer gran ausente será en el Clásico Nacional ante las Águilas, un partido donde la jerarquía de Romo resultaba fundamental para frenar el ataque azulcrema.

Luis Romo Mexsport

Posteriormente, el Rebaño deberá visitar a un Cruz Azul que llega fortalecido, recibir al siempre ordenado Toluca y, finalmente, disputar el Clásico Tapatío frente al Atlas. Cuatro duelos de alta intensidad donde el liderato del torneo estará en juego. Gabriel Milito ya analiza opciones para sustituirlo, con Diego Campillo perfilándose como el relevo natural en la central, pero está claro que el peso específico del capitán será una sombra difícil de ignorar durante las próximas jornadas.