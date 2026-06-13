Coreanos voladores, balonazos y besos con extranjeros: el Fan Fest Guadalajara es una catarsis 

Entre la multitud un aficionado coreano es arrojado a los aires. Es abrupto el vuelo, pero su rostro refleja felicidad. Después de caer entre los brazos de una decena de personas con diferentes camisetas de futbol, el visitante asiático no evitó aplaudir y saltar con el resto en un ambiente inmejorable en el Fan Festival de la FIFA.

Emociones, buen ambiente y saldo blanco se registraron en los primeros tres partidos del Mundial 2026 en esta jornada; el empate 1-1 de Brasil y Marruecos, el juego que más aforo registró (alrededor de 15 mil espectadores).

Con estrictos controles de seguridad, la Fan Festival de Guadalajara avanza en la carrera de ser la mejor sede mexicana. El centro histórico fue una sucursal de la diversión y de pasión por el futbol de selecciones ante la prometedora cartelera de la tarde: Qatar 1-1 Suiza, Brasil 1-1 Marruecos y Haití 0-1 Escocia.

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La única mancha hasta el momento de este escenario tapatío es la trifulca registrada en la fecha inaugural durante la transmisión del Corea del Sur (2-1) Chequia. Un puñado de fanáticos intercambiaron golpes, los cuales se hicieron virales.

La fraternidad con los extranjeros y la convivencia familiar dieron vuelta a la penosa enfrenta del jueves. El tiempo de un partido a otro en las transmisiones fueron aprovechados por el público para crear experiencias imborrables.

Entre la multitud resaltaban personas arrojadas hacia arriba a manera de celebración. Voluntarios le pusieron un mejor sabor al retar a los asistentes a concursos de saltar la cuerda.

De acuerdo con los organizadores, el pico más alto de asistencia fue en la transmisión del Brasil vs Marruecos. Aforo lleno, poco más de 18 mil almas.

Algunos fans y creadores de contenido se encargaron también de armar su propia fiesta, al organizar besos entre desconocidos, patear un balón al aire y mirar a la distancia en quién rebotaba, lo mismo que concursos de dominadas con castigos extremos como ser arrojado entre los aires.

Mientras llegaba la noche y el duelo de Australia vs Turquía, un grupo musical amenizó el ambiente. Hasta el cierre el Fan Festival conservó el 70 por ciento de su ocupación.

Puede que México se quedó con una diminuta cantidad de partidos a organizar entre CDMX, Guadalajara y Monterrey (13 de 104), pero ganó al no reservarse la calidez de los locales y por crear vivencias que los fanáticos extranjeros podrán atesorar por años.