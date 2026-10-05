"Me sentí horrible": Daniil Medvedev da la cara tras su polémica descalificación en China

El ruso Daniil Medvedev aseguró sentirse profundamente apenado después del dramático incidente ocurrido durante las semifinales del Abierto de China. El tenista moscovita fue descalificado tras dar un pelotazo de forma accidental a un aficionado en las tribunas de la pista Diamond, justo en el momento en que se enfrentaba al serbio Novak Djokovic por el pase a la gran final del torneo de categoría ATP 500.

Tras el inesperado desenlace del encuentro, que marchaba con un marcador de 7-5 y 5-3 a favor de Djokovic, el actual número cinco del mundo compareció con madurez ante los medios de comunicación en la zona mixta del complejo.

Su objetivo principal fue dar explicaciones detalladas sobre el fuerte golpeo de pelota que realizó y que terminó impactando directamente en el rostro de un espectador, quien tuvo que ser trasladado de inmediato a la enfermería del estadio tras el suceso.

El aficionado que recibió el pelotazo fue trasladado a la enfermería del complejo chino para recibir atención en el rostro. AFP

Las declaraciones de Daniil Medvedev tras el pelotazo

“Fue un accidente al cien por cien", aseveró Medvedev con una evidente contundencia ante los micrófonos de la prensa internacional. El tenista aclaró detalladamente las circunstancias de la jugada para disipar los rumores sobre un ataque de ira:

Sin intención de agresión: Aclaró que en ningún momento actuó con rabia o frustración desmedida en contra del público.

Aclaró que en ningún momento actuó con rabia o frustración desmedida en contra del público. Jugada de reflejo: Explicó que no buscó golpear la pelota con fuerza hacia la grada, sino que únicamente intentaba evitar de forma instintiva que esta saliera de los límites del campo tras un bote incómodo.

Preocupación por el estado de salud del aficionado

Medvedev admitió sin filtros la profunda conmoción que le causó ver el impacto directo en el aficionado. "Cuando vi el resultado, me sentí horrible", confesó el moscovita visiblemente afectado por la situación. "Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones. Espero poder reunirme con él y compensarlo de alguna manera".

El balance deportivo y el elogio a Novak Djokovic

En el aspecto puramente deportivo, el ruso analizó el desarrollo del choque frente a ‘Nole’, admitiendo de forma autocrítica que dejó pasar momentos y oportunidades decisivas en el primer set para tomar la ventaja.

Finalmente, elogió la destacada actuación de Djokovic, seis veces campeón en Pekín: "Jugó increíble, así que creo que tiene muchas posibilidades en la final".