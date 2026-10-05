¡Carlos Alcaraz ruge en Tokio! Firma gran remontada ante Jaume Munar y rompe una sequía de finales

En una exhibición más de resiliencia bajo presión, Carlos Alcaraz aseguró su boleto a la gran final del ATP 500 de Tokio. El tenista murciano venció este lunes a su compatriota Jaume Munar con un marcador definitivo de 5-7, 6-3 y 6-1, tras una exigente batalla de más de dos horas en la pista rápida japonesa.

Este resultado representa un hito clave para el número 3 del ranking mundial de la ATP. No solo mantiene viva la opción de revalidar el título de 2025, sino que además rompe una racha atípica en su trayectoria reciente: Alcaraz no accedía a la final de un torneo desde el pasado 12 de abril en el Masters 1000 de Montecarlo, acumulando un total de 177 días sin disputar un choque directo por el campeonato.De menos a más en las semifinales de Tokio

El arranque del partido no fue sencillo para el primer sembrado del cuadro. Con dudas visibles en su primer servicio y dificultades para afirmarse desde la línea de base con sus golpes de derecha, Alcaraz cedió la primera manga por 5-7 ante un Munar que se mostró sumamente firme y constante.

Las claves tácticas de la remontada de Alcaraz

La dinámica dio un giro rotundo desde el inicio del segundo parcial gracias a los siguientes ajustes en la cancha:

Calibración de tiros: Disminuyó los errores no forzados y aumentó la profundidad de sus impactos.

Disminuyó los errores no forzados y aumentó la profundidad de sus impactos. Intensidad al resto: Castigó constantemente el segundo servicio de Munar para romper el ritmo de su rival.

Castigó constantemente el segundo servicio de Munar para romper el ritmo de su rival. Desgaste físico: El murciano extendió los intercambios largos, mermando paulatinamente la resistencia del tenista checo.

Tras empatar el encuentro con un sólido 6-3, Alcaraz exhibió su versión más arrolladora en el set decisivo para sellar la victoria con un contundente 6-1.

¿Qué dijo Alcaraz después de alcanzar la final en Tokio?

Al concluir el compromiso, el español reflexionó sobre sus comienzos dubitativos: "No sé lo que pasó en el primer set. Tengo la sensación de que sufro en cada primer set. Pero estoy contento de la manera como consigo volver al partido cada vez".

En la lucha definitiva por el trofeo de este martes 6 de octubre, Alcaraz se medirá ante el checo Jiri Lehecka (19.º del mundo), quien superó en la otra semifinal al monegasco Valentin Vacherot por 6-4 y 6-2. Una victoria le permitiría al jugador de El Palmar adjudicarse el título número 27 de su carrera profesional en el circuito.