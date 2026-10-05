El oficial Jeff Seeman afronta posible sanción: NFL investiga su insulto a McBride grabado en TV

La NFL comenzó una investigación tras un polémico incidente ocurrido el domingo durante el encuentro entre los Arizona Cardinals y los New York Giants. El juez de línea Jeff Seeman fue captado por las cámaras de la transmisión de televisión mientras lanzaba un insulto explícito en dos ocasiones (un evidente "¡fuck you!") al ala cerrada de los Cardinals, Trey McBride. La situación ha provocado una inmediata y tensa confrontación entre la liga y la Asociación de Jugadores (NFLPA).

La postura de la NFLPA ha sido contundente desde el primer momento. El director ejecutivo del sindicato de jugadores, JC Tretter, emitió una enérgica declaración pública en la que calificó el comportamiento del oficial como "inaceptable". Tretter exigió a la directiva de la liga que se aplique la misma rigurosidad disciplinaria que suelen recibir los atletas cuando infringen las normas de conducta.

"A los jugadores se les exige responsabilidad constantemente cuando se invierten los papeles. Esperamos que la NFL aplique el mismo criterio a los oficiales", sentenció el líder sindical de forma tajante.

Pruebas en el campo y la reacción de Trey McBride

El reclamo de los jugadores cuenta con un respaldo clave dentro del emparrillado. De acuerdo con informes de la periodista de CBS, Aditi Kinkhabwala, quien presenciaba las acciones a escasos metros de la jugada, la confrontación se desarrolló de la siguiente manera:

Conducta del jugador: McBride en ningún momento utilizó lenguaje vulgar ni agredió verbalmente al réferi antes de recibir los gritos.

McBride en ningún momento utilizó lenguaje vulgar ni agredió verbalmente al réferi antes de recibir los gritos. Respuesta pacífica: Al percatarse de la agresión del oficial, el jugador de los Cardinals optó por sonreír y señalar hacia la cámara de televisión.

Al percatarse de la agresión del oficial, el jugador de los Cardinals optó por sonreír y señalar hacia la cámara de televisión. Evidencia masiva: La acción del atleta evidenció por completo la conducta inapropiada de Seeman ante la audiencia internacional.

¿Qué sanciones puede recibir Seeman por insultar a Trey McBride?

Ante la creciente presión en redes sociales y la viralización de las imágenes del insulto, la organización se vio obligada a intervenir de inmediato. El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, confirmó a través de un comunicado emitido por correo electrónico que la organización ya se encuentra revisando detalladamente todas las circunstancias del intercambio.

Multa económica interna: Un castigo financiero directo sobre el salario del oficial.

Un castigo financiero directo sobre el salario del oficial. Suspensión de partidos: Inhabilitación para pitar en las próximas jornadas de la temporada regular.

Inhabilitación para pitar en las próximas jornadas de la temporada regular. Resolución pública: Debido a la contundencia del video, la liga podría romper su tradición de privacidad y hacer pública la sanción.

Por el momento, la Asociación de Árbitros de la NFL (NFLRA) ha decidido guardar estricto silencio y evitó responder a las solicitudes de comentarios sobre la conducta de su agremiado.