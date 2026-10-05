Medvedev vuelve a la polémica con una descalificación en Pekín que da pase a la final a Djokovic

El Abierto de China fue testigo de un desenlace tan insólito como escandaloso en las semifinales del torneo. El ruso Daniil Medvedev quedó descalificado luego de golpear accidentalmente en el rostro a un aficionado con una pelota. El aparatoso incidente no solo catapultó a Novak Djokovic directamente al partido por el título, sino que reavivó de inmediato el debate global sobre el temperamento volcánico y los constantes problemas de conducta del jugador moscovita en el circuito profesional.

El desastroso momento ocurrió durante el desarrollo del segundo set de un vibrante e intenso compromiso. Tras perder un disputado punto, Medvedev (actual número 5 del mundo) reaccionó con una tremenda frustración y golpeó una pelota con fuerza desmedida hacia las gradas, la cual terminó impactando de lleno en la cara de un espectador.

En estricto apego al reglamento oficial de la ATP respecto a la seguridad del público y la integridad en la cancha, el juez de silla y el supervisor del torneo decretaron la descalificación inmediata del ruso. En ese instante, Djokovic lideraba el marcador por 7-5 y 5-3, quedando a un paso de sellar el triunfo por la vía deportiva.

El récord inmaculado de Novak Djokovic en Pekín

Con este imprevisto boleto a la última instancia, Novak Djokovic avanzó a la gran final en Pekín y extendió su dominio histórico en el certamen asiático de una forma impresionante.El paso firme de "Nole":

Invicto absoluto: A sus 39 años, el serbio amplió su impecable marca histórica a 33 victorias y cero derrotas en este certamen.

A sus 39 años, el serbio amplió su impecable marca histórica a en este certamen. Búsqueda de la corona: Buscará levantar el trofeo de campeón por séptima ocasión en su carrera.

Buscará levantar el trofeo de campeón por séptima ocasión en su carrera. Rival definitivo: El serbio se medirá en el duelo definitivo por el campeonato frente al australiano Alex de Miñaur.

El historial de polémicas de Daniil Medvedev

Por el contrario, para Daniil Medvedev este bochornoso episodio representa únicamente el capítulo más reciente de un amplio historial de conductas antideportivas en las canchas de tenis.

A lo largo de su trayectoria profesional, el moscovita ha protagonizado múltiples altercados internacionales:

US Open 2019: Realizó gestos obscenos dirigidos de forma directa al público neoyorquino.

Realizó gestos obscenos dirigidos de forma directa al público neoyorquino. Abierto de Australia 2022: Lanzó agresiones verbales e insultos directos a los jueces de silla.

Lanzó agresiones verbales e insultos directos a los jueces de silla. Wimbledon 2017: Protagonizó el recordado lanzamiento de monedas a una árbitra en señal de protesta.

Esta última descalificación en territorio chino empaña seriamente su temporada y expone de nueva cuenta la falta de control emocional que, a pesar de su extraordinario talento, continúa costándole partidos clave, puntos valiosos en el ranking mundial y severas sanciones económicas dentro del circuito de la ATP.