Sólo estuvo dos años con el equipo pero fue tiempo suficiente para que Antonio Mohamed se ganara una cálida despedida tras anunciar su despedida como técnico del Toluca.

Previo al juego ante los Zorros del Atlas correspondiente al juego de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, Tony ya se había colocado en la banca de local del Estadio Nemesio Díez, cuando apagaron las luces del inmueble para proyectar, en las enormes pantallas del estadio, videos alusivos a los títulos que Mohamed ganó con el equipo en cuatro torneos.

Una vez más hubo lágrimas en los ojos del estratega argentino, tal como ocurrió ayer en conferencia de prensa, cuando anunció al lado del Presidente del equipo, Francisco Suinaga, que dejaría el banquillo del equipo al finalizar este torneo.

“De la mano del Turco la vuelta vamos a dar”, cantaban los casi 30 mil espectadores en el lugar.

Comenzó observando el homenaje recargado en a un costado del área técnica. Terminó dando algunos pasos al frente para levantar las manos y agradecer a los presentes el reconocimiento.

Mohamed aún tiene la posibilidad de conseguir dos títulos más para la institución, el del Torneo de Liga Mx Apertura 2026 y la Intercontinental de la FIFA 2026 el miércoles 9 de diciembre en Doha, Qatar.