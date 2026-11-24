Antes del inicio de la Liguilla del Apertura 2026 explotó la bomba en Toluca, ya que se oficializó la salida de Antonio Mohamed del conjunto de los Diablos Rojos.

Lo que era un secreto a voces y algo que se esperaba, debido al historial del entrenador argentino de salir de los equipos anticipadamente, hoy es una realidad.

Mediante un comunicado, el conjunto de los Diablos confirmó la salida del Turco tras dos años en la institución y seis títulos.

El Deportivo Toluca FC informa que, de común acuerdo con la institución, Antonio Mohamed concluirá su ciclo como director técnico de nuestra institución al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA”, se lee.

La salida del Turco Mohamed del Toluca se propicia a horas de que el equipo encaré el partido de Ida de los Cuartos de Final ante Atlas, precisamente en el Nemesio Díez, estadio donde alcanzó la gloria en mayo de 2025, alzando su primer título con los Diablos.

Mohamed puntualizó que, tras dos años en la institución escarlata, se siente cansado y no se va por otro proyecto, sino que se va a descansar.

Me voy porque este equipo merece toda mi energía y después de dos años ya no la tengo. Me voy a descansar no por otro proyecto, es algo meditado y me costó mucho tomar la decisión”, afirmó.

De igual forma, el entrenador argentino le agradeció a la directiva del Toluca por haberlo puesto como entrenador del equipo.

Agradecer a la institución, al señor Valentín, a todo el consejo por apoyarme en todas las decisiones. A los jugadores unas gracias eternas. Este es un anuncio y nos queda jugar la Liguilla, la Intercontinental”, señaló.

Al borde de las lágrimas, el Turco Mohamed enfatizó que llegó como un desconocido y se va agradecido por todo lo logrado.

Aún le queda un mes al frente de la institución escarlata, pero seguramente ya pensarán en su reemplazo, el cual tiene que llegar rápido.