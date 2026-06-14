Cybertruck cuida a los aficionados del Mundial 2026 en Guadalajara 

El estado de Jalisco sacó el musculo para resguardar el orden y la paz durante el Mundial 2026, con más de 15 mil elementos. Pero también sacó de la cochera un peculiar vehículo para vigilar los recintos con actividad mundialista, una Cybertruck.

Ya sea de recorrido por las principales vías del Área Metropolitana de Guadalajara, en el Estadio Akron o en el centro histórico, en la plaza de la Liberación donde está montado en Fan Festival, las Cybertruck de Tesla son la sensación.

Estos vehículos, con un costo de poco más de 2 millones de pesos son parte del plan de seguridad para el Mundial, en el que también se despliegan todo tipo de vehículos blindados y helicópteros.

Con el número de identificación oficial PE-082 y el rotulado de la Policía Estatal - C2 Móvil Jalisco, la Cybertruck ha acumulado las miradas de los miles de fanáticos que han desfilado por el Fan Festival de la FIFA. Incluso las autoridades en turno que vigilan la exhibición permiten que la ciudadanía se tome una selfie y conozca el exótico transporte en su interior; los niños, los más sorprendidos.

Los miles de aficionados quedan sorprendidos al ver una Cybertruck patrulla. Se ha vuelto uno de los atractivos del Fan Festival 2026 de Guadalajara. Christian Mendoza/ Excélsior

Tras los meses complicados de inicio del 2026, por la ola de violencia de grupos delictivos que reaccionaron al abatimiento del líder narcotraficante "el Mencho" Nemesio Oseguera Cervantes, el gobierno de Jalisco puso manos a la obra para la actualización de la seguridad.

Cabe destacar que elementos se seguridad estatal fue capacitada por expertos en España, Francia y Colombia.

En la Fan Fest también se exhiben camionetas de acción estratégica y otros de blindajes con torretas. A su vez, en los pasos peatonales se vigila de manera tradicional, a caballo. Mientras que personal en función de binomios caninos realizan su labor para detectar objetos peligrosos y droga.

Para el Mundial 2026, el estado de Jalisco destinó más de 15 mil efectivos, en los que destaca una fuerte presencia de elementos de la Guardia Nacional y Ejército. De esta cantidad, mil están de manera fija en todo el Fan Festival, escenario donde los fanáticos pueden ver las transmisiones en vivo y gratis los partidos del Mundial.

El estado de Jalisco también implementa diversos operativos sobre el Estadio Akron y en los alrededores del Fan Festival de la Plaza de la Liberación. Christian Mendoza/ Excélsior

Selecciones, en estricto protocolo de seguridad

El resguardo de las selecciones nacionales que concentran y visitan Guadalajara para la disputa del Mundial 2026 resalta por su estricto control de seguridad.

Los traslados de los equipos, ya sea desde aeropuertos, instalaciones de entrenamiento, hoteles de concentración y el Estadio Guadalajara, se operan con múltiples vehículos blindados y policías en motocicleta que funcionan de avanzada y para abrir paso por las congestionadas calles de Guadalajara y su área metropolitana.

Vehículos blindados también causan emoción en los aficionados. Christian Mendoza/ Excélsior