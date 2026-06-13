Mundial 2026: Guadalajara se vuelve loca por Cristiano Ronaldo, Messi y Tim Payne 

En suelo tapatío los nombres de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y de Tim Payne le quitan el sueño a los coleccionistas del tradicional álbum mundialista de Panini.

Cientos de aficionados y coleccionistas abarrotaron el corazón del centro comercial Plaza Patria de Guadalajara, para intercambiar estampas repetidas por las más cotizadas, en la Panini Experiencia GDL.

En los próximos días la experiencia GDL de Panini tendrá a exjugadores como invitados especiales. Héctor López / Excélsior

Pese a que las tarjetas de equipos de repechaje son las más solicitadas para llenar el álbum, las de Cristiano Ronaldo y Messi cargan un peso emocional por ser su último Mundial, lo que hace que el aficionado busque al menos dos piezas de cada uno.

En la Experiencia Panini GDL se montaron mesas de intercambio, lo que generó la sana convivencia entre familias y grupos de amigos, pero en todos los módulos el nombre de estos afamados jugadores era nombrados.

Además del intercambio, la editorial montó un set de experiencias bajo. Un museo con las colecciones de estampas y el respectivo álbum de Mundiales pasados. El ambiente tuvo música DJ, zona de descanso y la posibilidad de que los fanáticos plasmen su rostro en calcomanías con la identidad de las tarjetas de colección.

Para los niños se montaron dos juegos: un billar de futbol y una cápsula de aire para ganar un premio sorpresa.

Un centenar de fanáticos esperó la apertura de la Experiencia Panini GDL en Plaza Patria. Héctor López / Excélsior

"El impacto y promoción es fuerte, porque la clave es que tenemos el Mundial en casa, jugar en cancha propia genera gran expectativa, más emoción, a los mexicanos nos gusta la fiesta y ser buenos anfitriones, se refleja en la colección. La colección más demandante en tos sentidos, 15 megas estampas.

¿Estampas imposibles?

De acuerdo con la CEO de Panini México, Marina Benavides, no existen las tarjetas imposibles o edición limitada en cantidad. Son los mismos usuarios que dificultan la búsqueda.

"Es un mito, no hay figuras más difíciles ni estampas complicadas, se asegura el llenado del álbum, obvio nuestro consumidor dirá 'tengo mi Messi dorado repetido, me lo voy a guardar'. El mismo usuario genera esa dificultad de jugadores más queridos", comentó le directiva de Panini en una charla con Excélsior.

Las experiencias inmersivas de Panini ya visitaron todas las sedes mundialistas en México con sus famosas 15 "mega estampas" en CDMX, Monterrey y Guadalajara, en todas ha sido exitosa la convocatoria de coleccionistas para llenar el tradicional álbum.