¡Se cumplirá el sueño tapatío! Selección Mexicana, por primera vez mundialista en Guadalajara

En los tiempos mundialistas de 1986 era un sueño salir de casa, cruzar la calle y en corto tener el privilegio de ver a las estrellas internacionales del momento e inmortalizar los momentos con una fotografía y un autógrafo.

Le sucedió a Fernando Ruvalcaba Ruiz Ibargüen, con la suerte de vivir a metros del entonces Club Deportivo Guadalajara. Recuerda que a sus 15 años tuvo las mejores experiencias de una Copa del Mundo, aunque el pendiente siempre fue que México disputara un duelo mundialista en tierras tapatías.

Era cuestión de medir la hora en que las selecciones terminaban sus prácticas en el extinto complejo de las Chivas. En una serie de fotografías que comparte con Excélsior, Fernando da cuenta de los encuentros con aquellos monstruos futbolísticos como el brasileño Zico y el español Andoni Zubizarreta.

“Hoy no tienes el acceso por lo menos a que te firmen la camiseta, ya los jugadores están mucho más intocables, pero también es por seguridad. Antes sí tenías la fortuna de convivir con ellos después del entrenamiento como me tocó con la selección española”, expresa Fernando Rubalcaba al contemplar en lo que se transformó el sitio que solía ser la casa del Chivas.

La extinta casa de Chivas, Club Deportivo Guadalajara, hoy está convertido en un hotel y centro comercial. Christian Mendoza/ Excélsior

Actualmente el Midtown Jalisco es una gigantesca edificación que se compone por un hotel de lujo, un centro comercial y un complejo corporativo sobre la avenida Adolfo López Mateos Norte.

Fernando mira a través del tiempo con cierta sorpresa y una leve sensación de revancha, porque justo en ese hotel se encuentra la Selección Mexicana, lista para una noche histórica gracias al tercer Mundial del que es parte nuestro país.

Fernando siente alegría porque al fin un representativo nacional jugará un duelo del Mundial en tierras tapatías. En las copas de 1970 y 1986 no fue posible, aunque Jalisco brilló para albergar a otras selecciones y de élite.

“Aquí era el club Guadalajara y se convirtió ya en una plaza, edificios corporativos y en hotel, pero en 1986 la selección de España entrenó aquí. Los recuerdos me llegan, por ejemplo, también aquí llegó a entrenar la Selección Mexicana en un previo al mundial y era la casa de las Chivas, qué curioso que ahora está convertida en la sede de concentración para descansar antes del juego contra Corea del Sur”, añade consciente de la importancia histórica.

Este 18 de junio por la noche, por primera vez México sostendrá un duelo del Mundial en una cancha tapatía, en este caso el Estadio Akron o Estadio Guadalajara por efectos de la FIFA. Antes, en 1986, las sedes fueron el Estadio Jalisco y el Estadio 3 de marzo.

“En este Mundial claro que se siente ese fervor, pero no igual porque ya no se tienen los accesos que tuvimos aquel tiempo, la fortuna de que mi padre nos compró toda la serie de partidos del Mundial 1986 con precios que no eran exorbitantes. Tuvimos la oportunidad de ir a todos los juegos de aquí (Jalisco) de primera ronda.

“En el Jalisco nos tocaron los dos partidos; fui también al Estadio 3 de marzo, varios partidos en la ciudad. Era para todos, no como ahora que es un segmento muy exclusivo, yo tenía 15 años y hasta pude tomarme una foto Zico, en una charrería a la que invitaron a la Selección de Brasil. Lo curioso es que me tomaron una foto con Zico y sólo salió él en la foto”, ríe con cierta pena.

Selección de Brasil de 1986, en un evento de charrería muy cerca del extinto Club Deportivo Guadalajara. Cortesía: Fernando Ruvalcaba

Irónicamente para el duelo de la noche de este jueves entre mexicanos y coreanos, Fernado como miles de tapatíos no logró un buen lugar en la fila virtual de la FIFA para la compra de entradas generales.

Quedará esa espinita en la pasión del aficionado, aunque en el caso de Fernando lo vivido lo conserva como un tesoro de emotivas anécdotas y fotografías.

“Tengo fotos también con algunos jugadores de la Selección de España, que tenía grandes estrellas del Real Madrid. También fotos con otros de Polonia. Era más fácil acceder a los jugadores.

Fernando Ruvalcaba recuerda lo accesible que era acudir a juegos del Mundial en 1986. Cortesía: Fernando Ruvalcaba

Es notable que Fernando está contagiado de la fiebre mundialista de Guadalajara 2026. Aunque a la distancia en esta ocasión, anhela que la presentación de México en el Estadio Guadalajara entre en su baúl futbolístico de recuerdos valiosos.

“Nos tocó ver a Brasil con Zico, Sócrates, Alemao, una selección brasileña muy atractiva y que peleó su partido contra Francia aquí también. Los franceses también entrenaron aquí (en el Club Deportivo Guadalajara), conocí a Emilio Butragueño, España venía con aquellos grandes de antes del Real Madrid; con la selección de Alemania en semifinales vs Francia, me tocó también ver a la selección de Polonia; Irlanda, Portugal, Marruecos y Argelia, todas esas elecciones estuvieron presentes en 1986 en Guadalajara”.