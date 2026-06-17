¿Dónde verá Sheinbaum segundo juego del ‘Tri’ ?; tercero coincidirá con su cumpleaños

En la víspera del segundo partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este miércoles 17 de junio dónde podría seguir el encuentro entre México y Corea del Sur.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria señaló que aún no tiene completamente definido el lugar desde donde observará el partido, aunque adelantó que una de las posibilidades es permanecer en la sede del poder Ejecutivo federal.

Lo que sí confirmó es que presenciará el encuentro en compañía de su esposo, Jesús María Tarriba. Cabe mencionar que el duelo entre México y Corea del Sur se disputará en el Estadio Guadalajara, en Jalisco, y está programado para iniciar a las 19:00 horas.

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¿Dónde vió la presidenta el primer juego del Tri?

La decisión marcaría una diferencia respecto al debut de la Selección Mexicana en el torneo, cuando Sheinbaum optó por acompañar a la afición y seguir el partido frente a Sudáfrica desde el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En aquella ocasión, la presidenta acudió al Fan Zone instalado en ese espacio público junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, donde convivió con los asistentes y celebró la victoria del conjunto nacional en el arranque de la justa mundialista.

Ahora, para el compromiso ante Corea del Sur, Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de disfrutar el encuentro en un entorno más privado.

Para el compromiso ante Corea del Sur, Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de disfrutar el encuentro en un entorno más privado. Cuartoscuro

Tercer juego será en su cumpleaños

En más sobre el tema y como dato anecdótico, la jefa de Estado, hizo otra revelación en el Salón Tesorería al mencionar que el próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, programado para el 24 de junio, se jugará el mismo día de su cumpleaños.

Entre risas, la mandataria comentó: “Es el día de mi cumpleaños, el partido de la selección”, al tiempo que señaló que el encuentro se disputará en horario nocturno en la capital del país ante Chequia.

La declaración surgió mientras abordaba las medidas de movilidad y logística que se implementarán en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, sedes del certamen de la Copa Mundial 2026.