VIDEO: ¡Histórico viral! Hinchas del Congo desatan la locura en Portugal tras golazo en el Mundial

Un pequeño grupo de aficionados de la República Democrática del Congo estalló en celebración en medio de miles de portugueses congregados en la Praça do Comércio, una de las plazas más emblemáticas de Lisboa. El eufórico festejo ocurrió en el instante preciso del gol que selló el sorpresivo empate 1-1 entre ambas selecciones dentro del Mundial 2026.

La escena, registrada en un video que se viralizó rápidamente en la red social X y se replicó con fuerza en Reddit e Instagram, muestra a los hinchas congoleños festejando en territorio rival. La multitud lusitana observaba el juego en la pantalla gigante instalada junto al río Tajo, en un entorno plenamente identificable por el Arco da Rua Augusta y la estatua ecuestre del rey José I.

El escenario de la Lisboa Football Arena

El emblemático punto de reunión funciona actualmente como la sede oficial del festival para aficionados en la capital de Portugal.

Alianza estratégica: El espacio fue adecuado mediante un acuerdo entre el Ayuntamiento de Lisboa y la Federación Portuguesa de Futbol.

El espacio fue adecuado mediante un acuerdo entre el Ayuntamiento de Lisboa y la Federación Portuguesa de Futbol. Acceso masivo: Cuenta con entrada gratuita y pantallas gigantes para transmitir cada partido de la selección local en el torneo.

El resultado final posee un peso histórico monumental para el balompié africano. Aunque el mediocampista luso João Neves adelantó a los locales apenas al minuto 6 con un potente cabezazo, el delantero Yoane Wissa igualó los cartones en el cierre del primer tiempo. Este remate significó el primer gol de RD Congo en toda la historia de las Copas del Mundo.

Un punto inédito tras medio siglo de ausencia

Las estadísticas de la FIFA demuestran la magnitud de la hazaña conseguida por los visitantes.

La única participación previa del combinado africano en un torneo mundialista ocurrió en 1974 bajo el nombre de Zaire, sufriendo tres derrotas consecutivas y encajando 14 anotaciones".

El país adoptó de manera oficial el nombre de República Democrática del Congo en 1997. Por lo tanto, esta igualada ante el cuadro europeo representa también el primer punto obtenido bajo su denominación actual, rompiendo un ayuno de 52 años desde su última aparición en el máximo escenario deportivo. El contraste entre el reducido grupo de hinchas visitantes y la masa de seguidores locales convirtió el video en un fenómeno viral del Grupo K.