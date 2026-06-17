¿Espiaron a Corea del Sur? Derribaron un dron; FIFA al pendiente

Un dron presuntamente sobrevoló las instalaciones de Verde Valle en el momento en que la selección de Corea del Sur entrenaba a puerta cerrada, previo al partido que sostendrán contra México en el Estadio Guadalajara, jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026.

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El medio Claro Sports indicó que, durante el calentamiento, los jugadores alertaron sobre la presencia del dron, por lo que elementos de seguridad intervinieron y con el uso de tecnología, lograron neutralizar el dispositivo.

El incidente se dio cuando Corea del Sur calentaba y no realizaba jugadas tácticas Mexsport

“Los miembros del equipo de bloqueo de drones del ejército mexicano en el lugar emitieron ondas de bloqueo de señal de drones, lo que provocó la caída del dron”, según se indicó en un grupo de comunicación de medios coreanos.

Después de que autoridades derribaron el dron, dos personas lo habrían recuperado y lograron huir del lugar antes de ser detenidos.

Corea del Sur enfrentará a México por el liderato del Grupo A del Mundial Mexsport

Las cámaras de seguridad en el perímetro del club forman parte de las investigaciones para tratar de esclarecer el incidente.

La FIFA fue informada del caso y pidió la intervención de la policía local, quien decidió abrir una investigación.

México y Corea del Sur están empatados con tres puntos en el Grupo A y se medirán este jueves en el Estadio Guadalajara.