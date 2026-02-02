¿Cuántos juegos de suspensión recibirá Gignac? Se filtraron los insultos a Adonaí Escobedo

La crisis se agudizó en el campamento de los Tigres tras el polémico cierre de partido contra el León en la Jornada 4 del Clausura 2026. Lo que parecía una tarde de rotaciones terminó en una pesadilla para el equipo de la UANL, luego de que su máxima figura, André-Pierre Gignac, perdiera la cabeza y terminara expulsado. Sin embargo, lo peor no fue la tarjeta roja en sí, sino lo que el árbitro central, Adonaí Escobedo, redactó en su informe oficial, lo cual podría dejar al francés fuera de circulación por un largo periodo.

El atacante europeo entró al campo para intentar rescatar el resultado, pero la frustración lo superó. Tras recibir una doble tarjeta amarilla, el francés del cuadro de San Nicolás no solo reclamó airadamente, sino que presuntamente lanzó una serie de improperios que ya están bajo la lupa de la Comisión Disciplinaria. La gravedad de la situación radica en que el reporte señala faltas que van más allá de una simple jugada de futbol.

EL REPORTE DE ADONAÍ ESCOBEDO QUE CONDENA AL FRANCÉS

De acuerdo con los detalles de la cédula arbitral, Gignac recibió la primera tarjeta amarilla al minuto 78 por reclamos excesivos. No obstante, el caos estalló al minuto 94, cuando un manotazo sobre un rival le costó la segunda amonestación. Lejos de aceptar la decisión, el galo habría insultado directamente a Adonaí Escobedo e impidió la reanudación del juego al negarse a abandonar el terreno de juego durante varios minutos.

Adonaí Escobedo expulsando a Gignac. Mexsport

Este comportamiento encaja en múltiples artículos del reglamento de sanciones. La Comisión Disciplinaria analiza imponer un castigo acumulativo que sumaría hasta 4 partidos de suspensión: uno por la expulsión automática, dos por los insultos verbales hacia el cuerpo arbitral y uno más por la demora excesiva al salir de la cancha. De confirmarse esta resolución este martes, el impacto para los dirigidos por la UANL sería catastrófico en una etapa vital del certamen.

LOS PARTIDOS QUE GIGNAC SE PERDERÍA EN EL CLAUSURA 2026

Si el castigo de cuatro encuentros se hace oficial, el panorama para los felinos luce sumamente complicado, ya que enfrentarían la parte más dura de su calendario sin su referente histórico. El "10" se ausentaría del duelo contra Santos Laguna este 6 de febrero, pero lo más doloroso para la afición regia sería su baja para los clásicos nacionales ante Cruz Azul (15 de febrero), Pachuca (20 de febrero) y el choque de alto voltaje frente al América el 28 de febrero.

Jugadores de Tigres tratando de calmar a Gignac. Mexsport

La directiva de Tigres espera ansiosa el comunicado oficial, buscando quizá apelar alguna de las amonestaciones, aunque los antecedentes de indisciplina y la claridad del reporte de Escobedo hacen que el panorama luzca muy oscuro. Perder a André-Pierre Gignac durante todo un mes de actividad en la Liga MX obligará al cuerpo técnico a buscar soluciones urgentes en la banca, mientras el goleador francés vive uno de sus momentos más tensos desde que llegó al futbol de nuestro país.