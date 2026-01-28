¿Cuándo empezó la crisis del Real Madrid? El momento exacto del declive de un gigante

Al Real Madrid ya sólo lo abrazan los recuerdos. Ni siquiera ciudades emblemáticas para sus grandes triunfos como Lisboa, en donde consiguieron una Champions con aquel gol de Ramos al '94, les da repar. Ahí perdieron con el Benfica y descendieron a la zona de play-off de Champions League.

La crisis, aunque pudiera suponerse es fresca, tiene atavismos desde hace más de un año, justo cuando creían que la reingenieria había llegado tras los ciclos victoriosos con Carlo Ancelotti.

TONI KROOS Y LA ORFANDAD.

En 2024 el Real Madrid capoteó las tormentas y logró obtener la Copa de Europa al vencer al Dortmund. Muchos pusieron en el foco de atención en Vinicius, que era la estrella en ese momento y pocos notaron que la despedida de Toni Kroos en realidad, era más allá de la nostalgia el tema que se debía cubrir, pero el éxito siempre obnubila.

La veleta que era el alemán, dejó sin rumbo el medio campo del Madrid y prácticamente desde ese momento, la crisis comenzó a asomarse por la ventana.

Toni Kroos, jugador del Real Madrid que dejó huérfano el medio campo. Archivo

Tapiaron la entrada un poco con el maquilaje del fichaje sideral de Kilyan Mbappé, sin saber que a partir de ese momento sólo ganarían la Supercopa de Europa por pensar en construir un equipo alrededor de una estrella.

MBAPPÉ Y EL MAL AGÜERO

Las tormentas desde que arribó Mbappé al Real Madrid se han soltado una tras otra. Es verdad que el francés es una bestia del área y hace goles por rácimos, pero como le sucedió en el París, juega para sí mismo mientras el bloque merengue se desmorona. Darle toda la prioridad provocó un colapso en el proyecto, sumado a la salida de Carlo Ancelotti, desgastado y la llegada de Xabi Alonso.

Kylian Mbappé marca goles pero para sí mismo en el Madrid Reuters

En el París, por ejemplo, se olvidaron de la estrategia de hacer girar todo en torno a un jugador y Luis Enrique, con la visión periférica de un gran estratega, comenzó a moldear cada jugada con las que lograron un sextete de forma pooética.

En el Madrid en cambio, comenzaron a ajustarse el cinturon y a depender por completo de Mbappé, mientras el lugar que dejó Kroos y Modric en el medio campo cada vez se hacía un boquete imposible de llenar.

NUEVA ERA

Así pues llegó el Madrid a la temporada 2025-26 en septiembre. Con Xabi Alonso el pragmatismo y disicplina fue de golpe y eso no agradó. Atrás quedaba ese madrid mágico de otras temporadas y el malestar de jugadores como Vinicius daban fe de que a los jugadores no les importaba el escudo ni la heráldica.

Corrieron a Alonso y el proyecto perdió toda brújula y posibilidad de recuperación. Arbeloa apareció como bombero sin saber apagar siquiera una fogata. Las consecuencias son palpables, hasta Lisboa, un lugar ceremonioso y de grandes recuerdos, le ha dado la espalda al Madrid.