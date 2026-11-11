¿Cuándo y dónde ver el regreso de Ronaldinho a las canchas EN VIVO?

El último gran exponente del joga bonito, Ronaldinho, regresará a las canchas luego de 11 años de inactividad. Lo hará con el Ravenna, equipo de la tercera división del futbol italiano, con un objetivo claro: alcanzar los 300 goles en su trayectoria profesional, pese a tener ya 46 años.

El club italiano confirmó que el campeón del mundo con Brasil en 2002 participará en el encuentro frente al Forli, programado para el próximo domingo 15 de noviembre en el estadio Bruno Benelli, como parte de uno de los derbis más importantes de la región.

La noticia tomó a todos por sorpresa, pues la leyenda sumará una nueva camiseta a su colección profesional. A lo largo de su carrera vistió las de Gremio, PSG, Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense, y ahora portará la del Ravenna FC en pleno 2026.

¿Por qué regresa Ronaldinho al futbol?

El brasileño fue presentado el pasado 21 de agosto como accionista del club; sin embargo, el Ravenna FC confirmó su regreso al terreno de juego para el enfrentamiento ante el Forli. Anteriormente, la sonrisa del futbol ya había mencionado que se encuentra en óptimas condiciones físicas para volver a disputar partidos oficiales con regularidad.

Por lo tanto, esta será una oportunidad perfecta para su retorno a las canchas, así como para cumplir con su principal objetivo actualmente: intentar llegar a los 300 goles en partidos oficiales.

Estoy en forma, me siento bien. Si pudiera marcar mi gol 300 sería todavía más bonito”, mencionó en la conferencia de prensa de su presentación, el pasado 21 de agosto.

¿Cuándo y dónde ver a Ronaldinho con el Ravenna?

El regreso del brasileño será el domingo 15 de noviembre y marcará su vuelta al futbol profesional luego de su último encuentro oficial, disputado en enero de 2015 con la camiseta del Fluminense ante el Goiás.

Partido: Ravenna vs. Forli.

Fecha: Domingo 15 de noviembre.

Horario: 10:30 horas (tiempo de la CDMX).

Estadio: Bruno Benelli (el Ravenna será local).