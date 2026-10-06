Ronaldinho le dedica emotivo mensaje a Messi tras despedirse de la albiceleste

Muchos le dedicaron mensajes de despedida, pero el del brasileño Ronaldinho no puede pasar desapercibido.

Lionel Messi y Ronaldinho compartieron vestidor en el club Barcelona. Sin embargo, el brasileño tiene un papel fundamental en la carrera del argentino debido a que lo acogió cuando La Pulga comenzaba su carrera y Ronaldinho ya era un jugador consagrado e incluso Campeón del Mundo con Brasil.

¡Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del futbol! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo. Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!”, compartió Ronaldinho en su cuenta de X.

Ronaldinho fue Campeón del Mundo en el Mundial de Corea-Japón 2002, tres años más tarde, con un Ronaldinho consagrado, debutó en el Barcelona el joven de 17 años Lionel Messi.

De hecho, el 1 de mayo de 2005, frente al Albacete en el Camp Nou, Ronaldinho le dio el pase picado con el que Messi marcó su primer gol oficial con la camiseta del Barcelona.

"Lo diste todo por tu selección y por tu país. Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas. Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre", mencionó el brasileño.

La herencia de Dinho

Ronaldinho contagió a Messi de su alegría para jugar y le transmitió la confianza necesaria para asumir el protagonismo ofensivo. Cuando el brasileño dejó el club Barcelona en 2008, Messi heredó el dorsal 10 que Ronaldinho había dejado en lo más alto.

Muchos años después, Lionel Messi también logró ser Campeón del Mundo como su amigo Ronaldinho. La Pulga levantó la Copa en el Mundial de Qatar 2022, 20 años después que Ronaldinho.