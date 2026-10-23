Vuelve la magia de Ronaldinho: regresa a las canchas en noviembre

Ronaldinho ya tiene fecha para que regrese a las canchas en un partido oficial. El Ravenna de la Serie C de Italia anunció que el brasileño disputará el encuentro contra el Forli, el próximo 15 de noviembre.

De esta forma, el futbolista de 46 años volverá a las canchas, después de su retiro oficial en 2018.

En el pasado mes de junio de 2026, el Ravenna fichó a Ronaldinho, quien adquirió una participación en el club, propiedad de su amigo Ignazio Cipriani.

Ronaldinho fue presentado el pasado mes de agosto, aunque no llegó a confirmar que jugaría, pero sí dejó la posibilidad abierta de conseguir el gol número 300 de su carrera.

El exdelantero del Barcelona y del Milan, que ganó el Mundial de 2002 con Brasil y el Balón de Oro en 2005, jugó por última vez en una competición oficial con el Fluminense en 2015.

Ahora, el 15 de noviembre de 2026 cobra relevancia por ver el tan ansiado regreso de las canchas de uno de los ídolos del futbol mundial.

Con información de Reuters.