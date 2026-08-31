CSKA tiene en la mira el fichaje de Helinho; Toluca valora la millonaria oferta de su joya ofensiva

El CSKA de Moscú puso sobre la mesa del Toluca una jugosa oferta de 12 millones de dólares para fichar a su extremo brasileño Helinho. El fuerte interés del equipo ruso se produce en el momento culminante del rendimiento deportivo del futbolista, lo que sitúa de inmediato a la directiva escarlata ante la compleja disyuntiva de optar por un beneficio económico histórico o preservar la estabilidad de su proyecto en la Liga MX.

La propuesta formal, la cual incluye atractivos incentivos por rendimiento, llegó este fin de semana tras una destacada actuación del amazónico en la contundente victoria por 4-0 ante los Bravos de Ciudad Juárez. Aunque en las oficinas de los Diablos Rojos reconocen que la cifra supondría un ingreso sin precedentes para las arcas de la institución, la prioridad en el plano deportivo frena cualquier decisión apresurada antes del cierre de registros.

El atacante se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema táctico del entrenador Antonio "Turco" Mohamed, por lo que su salida a estas alturas del torneo Apertura podría comprometer gravemente las aspiraciones del equipo. En conferencia de prensa, el estratega prefirió mantener la distancia, señalando que los traspasos corresponden a los altos mandos, si bien dejó en claro que cuenta plenamente con el jugador mientras siga en la plantilla mexicana.

¿Hasta cuándo se puede concretar el traspaso de Helinho?

A diferencia de lo que ocurre en las principales ligas de Europa occidental, los clubes implicados disponen de un margen de maniobra mucho más amplio:

Margen ruso: El mercado de fichajes de la liga rusa no cierra de forma oficial sino hasta el próximo 11 de septiembre .

El mercado de fichajes de la liga rusa no cierra de forma oficial sino hasta el próximo . Postura del jugador: Fuentes cercanas afirman que Helinho se siente a gusto en el Estado de México. De no concretarse el movimiento, mantendrá su compromiso total con los mexiquenses, motivado por el objetivo de conseguir títulos locales y cumplir el sueño de disputar la Copa Intercontinental a finales de 2026.

Por lo pronto, el sudamericano viajó con la delegación a Houston para disputar este miércoles el trascendental partido de semifinales de la Leagues Cup frente al León. En caso de que las negociaciones prosperen con la directiva escarlata, el jugador se trasladaría a Rusia directamente desde territorio estadounidense.