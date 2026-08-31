¡Bombazo inesperado! Carlos Acevedo tendría oferta del Rayo Vallecano, equipo de LaLiga

En los últimos años, en medio de la irregularidad y los constantes altibajos de Santos Laguna, el único elemento verdaderamente rescatable y constante del equipo ha sido Carlos Acevedo.

Capitán, líder y portero de selección, el lagunero ha sostenido con regularidad un arco que muchas veces careció de contención colectiva. Ahora, a sus 30 años, su nombre vuelve a sonar con fuerza, pero esta vez el destino apunta directamente a Europa.

Según informó este lunes el portal portugués Diario de Transferencias, el Rayo Vallecano de LaLiga habría presentado una oferta formal de dos millones de euros a Santos Laguna por el guardameta mexicano.

Acevedo gritando su gol Mexsport

La propuesta ya habría llegado a las oficinas del club lagunero y representa el primer acercamiento concreto desde el futbol europeo por el arquero.

El cuadro madrileño busca reforzar su portería ya que su portero titular Augusto Batalla, sufrió una fractura de tibia. Ante ello, se han comenzado a mover rápidamente para buscar un reemplazo.

Acevedo, con contrato vigente hasta junio de 2027, aparece como una opción interesante por su experiencia, liderazgo y costo relativamente accesible para un club como el Rayo.

Si la operación avanza, se trataría de la primera salida de Acevedo del futbol mexicano después de haber desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en Torreón, donde se consolidó como uno de los mejores porteros de la Liga MX y se ganó un lugar recurrente en la Selección Nacional.

La salida de Carlos Acevedo, un bombazo inesperado

Este sería un bombazo totalmente inesperado. Nadie anticipaba que Carlos Acevedo pudiera dejar Santos Laguna en el corto plazo y, mucho menos, que su destino fuera Europa.

Sin embargo, la llegada de una oferta formal del Rayo Vallecano abre una puerta que el propio arquero y su entorno podrían considerar con seriedad.

Más allá del cambio de liga, se trataría de una gran oportunidad para el portero mexicano de competir a otro nivel y pelear con mayores argumentos la titularidad en la Selección Mexicana en el próximo ciclo.