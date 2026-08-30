¿Helinho podría salir de Toluca? El 'Turco' Mohamed no se preocupa 

El Toluca aplastó 4-0 a los Bravos de Juárez en el Estadio Nemesio Díez, donde Helinho fue la gran figura del partido.

El brasileño abrió el marcador al minuto 10 con un golazo de taquito tras un centro de Everardo López, y también participó en la jugada del autogol de Jesús Murillo que puso el 2-0 antes del descanso.

Helinho se consolidó una vez más como pieza clave en el esquema de Antonio Mohamed. El extremo ha sido fundamental en los últimos partidos y hoy volvió a demostrar su calidad en un partido en el que Toluca dominó de principio a fin.

El Toluca vence 2-0 al Austin FC en la Leagues Cup Mexsport

Helinho podría dejar Toluca por una oferta de Rusia

De acuerdo con información de Mediotiempo, Helinho podría haber disputado su último partido con la camiseta del Toluca.

El brasileño tendría una oferta concreta de un equipo de la liga rusa y el club mexiquense ya habría avanzado en la negociación para venderlo.

Helinho llegó a los Diablos Rojos en 2024 por una cifra cercana a los 16 millones de dólares. Ahora, según el mismo reporte, Toluca lo transferiría por alrededor de 10 millones de dólares a un club importante de Rusia.

El atacante de 26 años suma 17 goles con la escarlata entre Liga MX, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup, y fue campeón de liga en dos ocasiones, además de conquistar el Campeón de Campeones y la Concachampions.

Antonio Mohamed no da detalles de la salida de Helinho

En conferencia de prensa tras la goleada, Antonio Mohamed evitó profundizar en el tema. “Helinho está en buen momento; lo demás no es mi área”, señaló el Turco, y remató: “Pregúntenle a la directiva”.

El estratega argentino también agregó: “Capaz que se va un jugador, viene otro. Si no, para mí está cerrada. Y lo importante es que no es fácil ganar”.

Con estas palabras, Mohamed dejó claro que la decisión está en manos de la directiva y que, de concretarse la operación, el club buscará un reemplazo.