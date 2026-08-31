VIDEOS: Lois Boisson tiene ataque de furia en el US Open al destrozar su raqueta tras amarga derrota

La tenista francesa Lois Boisson protagonizó el primer gran episodio viral del US Open 2026 tras sufrir una dolorosa eliminación en la primera ronda del certamen neoyorquino. Inmediatamente después de confirmarse su derrota, la atleta desató un impactante ataque de furia en plena cancha de Flushing Meadows, capturando de inmediato la atención del mundo deportivo y desencadenando una oleada masiva de reacciones en las redes sociales.

La espectacularidad de su exabrupto, sumada a una curiosa e imprevista coincidencia en la transmisión televisiva internacional, convirtió su amarga frustración en un fenómeno digital de alcance global en cuestión de minutos. El partido frente a la estrella local estadounidense Emma Navarro llegó precedido de una atmósfera cargada de extrema tensión emocional y un notable desgaste físico en las canchas de cemento de la Gran Manzana.

Originalmente programado para la jornada dominical, el vibrante duelo tuvo que suspenderse debido a las severas precipitaciones pluviales que azotaron las instalaciones del Billie Jean King National Tennis Center. Esta interrupción forzosa obligó a ambas raquetas a reanudar las acciones bajo un clima sumamente complejo. Tras una extenuante batalla que se extendió a tres apretados episodios y rozó las tres horas de duración, Navarro se impuso con parciales de 7-6(6), 6-7(1) y 6-3 sobre la superficie dura del mítico estadio Grandstand.

Boisson: Destrucción y furia en la zona de descanso

El desencadenante del escándalo ocurrió precisamente al decretarse el punto decisivo del juego. Mientras Navarro celebraba eufórica de cara a la tribuna con los brazos extendidos hacia el cielo, las cámaras de la televisión captaron en un desgarrador y simultáneo encuadre a una Boisson completamente desbordada por el enojo y la impotencia.

La secuencia del exabrupto de Boisson:

Cumplió fríamente con el tradicional saludo en la red con su contrincante y el juez de silla.

Al llegar a su banquillo, extrajo una raqueta nueva de su maletín de juego.

La azotó salvajemente contra la pista sintética en sucesivas ocasiones hasta fracturar por completo la estructura del marco.

en sucesivas ocasiones hasta fracturar por completo la estructura del marco. Arrojó los fragmentos destrozados con violencia en dirección a la red y abandonó las instalaciones a paso firme.

La contundente composición visual —que contrastaba en una misma pantalla el júbilo de la vencedora con la descomposición emocional de la derrotada— erigió la escena en una de las postales más comentadas en el arranque del último Grand Slam de la campaña.