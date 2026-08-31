¿Adiós a Cruz Azul? Reportan que Willer Ditta es deseado por River Plate

El proyecto de Cruz Azul ha rendido frutos con títulos y la formación de un equipo estable, sin embargo, esa estabilidad podría verse afectada ya que hay varios reportes que señalan la salida de Willer Ditta.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, River Plate tiene un interés firme y concreto en el defensor colombiano de La Máquina.

El zaguero de 28 años es uno de los centrales que más gusta en Núñez para reforzar la zona defensiva, en un momento en el que el Millonario busca sumar jerarquía en el fondo.

Willer Ditta celebrando un gol con Cruz Azul Mexsport

Ditta, quien ya conoció el futbol argentino durante su paso por Newell’s Old Boys (primero a préstamo en 2022 y luego en propiedad), llegó a Cruz Azul en julio de 2023 por alrededor de 4.5 millones de dólares.

Ditta tiene contrato hasta junio de 2028 y su valor de mercado ronda los 6 millones de dólares, aunque en su momento se habló de una cláusula de rescisión elevada (cerca de 15 millones).

Aunque en enero de 2026 ya habían existido consultas a través de intermediarios que luego se diluyeron, el interés actual es descrito como más sólido. Cruz Azul, por su parte, no ha emitido comunicados oficiales y mantiene el control del pase.

La posible salida de Ditta podría ser muy mala para Cruz Azul

Willer Ditta se ha convertido en la figura indiscutida de la zaga de Cruz Azul. Desde su llegada se transformó en un titular fijo, un central de gran fortaleza física, buen juego aéreo y capacidad para salir jugando desde atrás.

Su regularidad y liderazgo lo convirtieron en uno de los pilares del equipo que levantó títulos recientes, y los números lo respaldan: ha disputado más de 140 partidos con la camiseta celeste y es de los más utilizados por los distintos cuerpos técnicos.

Aunque desde La Noria no se reporta ninguna novedad oficial ni se confirma que el club esté dispuesto a negociar su salida, la posible marcha del colombiano generaría un problema importante.

La directiva cementera conoce el valor real del jugador y no lo soltaría por una cifra menor a la que considera justa. Mientras tanto, Ditta sigue rindiendo a buen nivel en la Liga MX y mantiene su estatus de pieza clave.