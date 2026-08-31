Ante la crisis, Tigres busca fichar a un delantero de Rusia, ¿Quién es?

Los Tigres viven uno de los periodos más difíciles de los últimos años. La salida de figuras históricas, cambios en el banquillo y resultados irregulares en Liga MX han dejado al equipo lejos del protagonismo que caracterizaban a la institución en temporadas anteriores.

Ante esta situación, la directiva felina ha puesto como prioridad reforzar el ataque. El club necesita un delantero con presencia, gol y capacidad de decisión en el área para recuperar el poder ofensivo y pelear de nuevo por los puestos de vanguardia.

Luciano Gondou, delantero argentino, celebrando un gol Instagram

Tigres tiene en la mira a Luciano Gondou

De acuerdo con información de Fox Sports, los Tigres tienen en la carpeta al delantero argentino Luciano Gondou, actual jugador del CSKA de Moscú.

El atacante de 25 años aparece como una de las opciones que el club regiomontano analiza para reforzar su ofensiva en este mercado.

Gondou llegó al CSKA a comienzos de 2026 procedente del Zenit de San Petersburgo, club con el que había debutado en el futbol ruso. En Moscú firmó un contrato de largo plazo y ha tenido participación tanto en la Premier League rusa como en la Copa de Rusia, donde incluso registró un hat-trick.

La operación no sería sencilla. El CSKA valora al jugador y no ha mostrado intención de cederlo fácilmente, por lo que cualquier acercamiento de Tigres tendría que pasar por una negociación económica importante y por la disposición del futbolista a cambiar de continente.

¿Quién es Luciano Gondou?

Luciano Emilio Gondou Zanelli nació el 22 de junio de 2001 en Rufino, Santa Fe, Argentina. Es un delantero de 1.89 metros, zurdo, fuerte en el juego aéreo y con buena presencia física.

Aunque se ha consolidado como centrodelantero de área, también puede desempeñarse como extremo o mediapunta ofensivo gracias a su formación inicial.

Su trayectoria profesional comenzó en Sarmiento de Junín (2021-2023), donde debutó y sumó goles en la liga argentina. Luego pasó por Argentinos Juniors (2023-2024), equipo en el que destacó y atrajo el interés europeo.

En agosto de 2024 fichó por el Zenit de San Petersburgo y en enero de 2026 se mudó al CSKA Moscú, donde milita actualmente en la Premier League rusa. También representó a la selección argentina Sub-23, con la que disputó el Preolímpico Sudamericano y los Juegos Olímpicos de París 2024.