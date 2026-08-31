Tadej Pogacar sale con éxito de su cirugía en Barcelona pero peligra su corona en el Mundial

El ciclista esloveno Tadej Pogacar fue intervenido quirúrgicamente con éxito de su clavícula izquierda en un centro médico especializado de Barcelona. Esta operación de última hora marca el primer paso decisivo en la recuperación del actual monarca del circuito internacional, tras el grave accidente sufrido el pasado sábado en la Vuelta a España, percance que le obligó a abandonar de forma prematura la competencia cuando ostentaba la maillot roja de líder absoluto.

La intervención debió posponerse un par de días debido a la violencia del impacto en la carretera. El equipo médico del UAE Team Emirates priorizó un riguroso seguimiento neurológico a causa de la conmoción cerebral severa que presentó el corredor.

Una vez descartadas complicaciones craneales secundarias y tras confirmar la estabilidad de una fisura en la vértebra cervical C7, los especialistas en Cataluña adelantaron el procedimiento quirúrgico y completaron la operación con éxito esta misma tarde de lunes.

El director médico de la formación arábiga, Adrian Rotunno, confirmó que la cirugía transcurrió sin ningún tipo de inconveniente. Pogacar permanecerá en observación postoperatoria durante algunos días antes de recibir el alta médica definitiva, para posteriormente trasladarse a su domicilio e iniciar un programa exhaustivo de rehabilitación junto al equipo de fisioterapia de la escuadra.

Tadej Pogacar tiene el tiempo en su contra para defender su título en el Mundial de Ruta. Reuters

¿Estará en condiciones Pogacar de competir en el Mundial?

La gran encrucijada en el ámbito ciclista se centra en saber si el esloveno podrá defender su corona en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, programado para el 27 de septiembre en Montreal, Canadá. Con el certamen mundialista a solo cuatro semanas de distancia, el margen de recuperación resulta sumamente ajustado para el atleta.

Sobre este aspecto, Mauro Gianetti, mánager general del equipo, apeló a la prudencia institucional:

"No es momento de tomar decisiones precipitadas. Evalúaremos el calendario del ciclista una vez que remita por completo la inflamación postquirúrgica".

El directivo reconoció la profunda preocupación del grupo tras observar la gravedad de la caída a alta velocidad, admitiendo que el intento inicial de Pogačar de reincorporarse a la marcha los dejó completamente atónitos, por lo que su presencia en territorio canadiense continúa siendo una incógnita total.