El Toluca de Mohamed no afloja el paso y golea 4-0 a Juárez

En el marco de la Jornada 6, el equipo de los Diablos Rojos superó 4-0 a los Bravos de Juárez, confirmando el buen momento que atraviesa la escuadra dirigida por Antonio el ‘Turco’ Mohamed.

Previo al silbatazo inicial, la cancha de La Bombonera fue testigo de la entrega de los reconocimientos del Balón de Oro de la Liga MX. Antonio Mohamed recibió el premio como mejor entrenador, Marcel Ruiz fue galardonado como mejor medio defensivo y Nicolás Castro como mejor medio ofensivo.

Ya en las acciones del encuentro, Toluca tomó el control del partido de principio a fin. El planteamiento del conjunto local se reflejó en el marcador con un 4-0 definitivo que coloca a los Diablos en el segundo lugar de la tabla general con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.

De está manera, llegaron a cinco partidos consecutivos sin perder y se ubican como la mejor ofensiva del torneo con 12 goles a favor, compartiendo esa cifra con América y Monterrey.

Por su parte, Juárez atraviesa un panorama complejo. El equipo fronterizo se mantiene en el fondo de la clasificación sin puntos sumados, tras registrar seis derrotas en seis encuentros, ubicándose como la peor ofensiva y la peor defensiva de la competencia.

Luego de la salida de Pedro Caixinha de la dirección técnica, el cuadro ahora encabezado de forma interina por Salvador Valero no logró encontrarse en la cancha ni generar opciones de peligro frente al conjunto local.

Hugo González celebrando el gol Club Toluca

Próxima parada semifinales de la Leagues Cup

Con este resultado, el proceso de Antonio Mohamed mantiene la regularidad que lo ha caracterizado en el club, donde ha conquistado dos títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones, la Campeones Cup y la Copa de Campeones de la Concacaf.

El conjunto de los Diablos Rojos ya se prepara para su siguiente partido, cuando enfrente a León este miércoles 2 de septiembre en las semifinales de la Leagues Cup.